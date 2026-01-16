Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler'in ilk durağı Dereköy İlköğretim Okulu oldu

Marmarabirlik'in çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve mutfağı eğlenceli, erişilebilir bir alan haline getirerek özgüvenlerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesi, ilk etkinliğini Dereköy İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdi.

Etkinliğe Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş, Marmarabirlik Mali ve İdari İşler Direktörü Murat Kocaman ile Bursa protokolü katılım sağladı. Program kapsamında Marmarabirlik, Dereköy İlköğretim Okulu'nun dördüncü sınıf öğrencilerini Bursa gastronomisinin tanınmış şeflerinden Tuncay Sönmez ile buluşturdu.

Öğrenciler, Tuncay Şef'in yönlendirmesiyle içinde zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı bulunan ilginç tarifler hazırladı. Etkinliğin sonunda hazırlanan tabaklar arasında küçük bir yarışma gerçekleştirildi. Şef Tuncay Sönmez'in yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren üç öğrenciye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede çocuklara yönelik projelerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sağlıklı beslenmenin temelleri erken yaşlarda atılıyor. Biz de Marmarabirlik olarak zeytin ve zeytinyağının sağlıklı yaşam kültürü içindeki yerini çocuklara eğlenceli bir deneyimle aktarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Projemizi farklı okullarda sürdürmeye devam edeceğiz."

Şef Tuncay Sönmez ise öğrencilerin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocukların mutfakta bu kadar istekli ve hevesli olması çok kıymetli. Zeytin ve zeytinyağını tariflerinde kullanırken hem eğlendiler hem de yeni tatlar deneyimlediler." dedi.

Marmarabirlik, "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesini önümüzdeki dönemde farklı okullarda da uygulayarak daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. - BURSA