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Marmarabirlik'te 2024/2025 İş Yılı Ürün Alım Kampanyası Sona Yaklaşıyor

Marmarabirlik'te 2024/2025 İş Yılı Ürün Alım Kampanyası Sona Yaklaşıyor
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Marmarabirlik, 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasında bugüne kadar 3 milyar 185 milyon TL ürün alımı gerçekleştirdi. Yarından itibaren ortaklarına 67 milyon TL ödeme yapılacak ve bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesine ulaşıldığı belirtildi.

Marmarabirlik'te 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasında sona yaklaşılıyor. Bugüne kadar üretici ortaklardan 3 milyar 185 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 17 Ocak Cuma günü (yarın) ortaklarına 67 milyon TL tutarındaki altıncı dilim ödemesini yapacak.

Marmarabirlik, 28 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak ortaklara, 17 Ocak 2025 Cuma günü (yarın) 67 milyon TL ödeme gerçekleştirecek. Ortaklar, altıncı dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecekler.

Marmarabirlik'te Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin gerçekleştiği ürün alım kampanyası ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyası ürün alım miktarı olarak tarihe geçecektir. Üretici ortakların mağduriyet yaşamaması için stratejik hamlelerde bulunan Marmarabirlik'in önemi bir kez daha anlaşılmıştır. 750 bin ton sofralık ve 475 bin ton zeytinyağ rekoltesinin olduğu, bu sayede Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesine ulaşıldığı böyle bir yılda arz fazlalığının olmaması ve ürünün alıcı bulması çok önemli" dedi.

Geçtiğimiz yıl 15 kg olan ağaç başı verimliliğin, bu yıl ise 60-70 kg ortalamalarına çıktığını söyleyen Başkan Hidamet Asa, "Üreticimiz, ürünün tamamını yağlık olarak verdiğinde ağaç başına ortalama 3 bin TL gelir elde eder. Buna rağmen yılın getirdiği ince danedeki artış sebebi ile işçilik bedelinden kaynaklı maliyet artışı yaşanmıştır" açıklamasında bulundu.

Ürün alımlarının sonuna gelindiğini belirten Asa, Marmarabirlik'te alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne toplam 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkan Asa, Kooperatifler bazında ele alındığında; Gemlik Kooperatifi'nde 5.205 ton, Mudanya Kooperatifi'nde 13.550 ton, İznik Kooperatifi'nde 14.900 ton, Orhangazi Kooperatifi'nde 5.500 ton, Erdek Kooperatifi'nde 6.950 ton, Mürefte Kooperatifi'nde 3.188 ton, Edincik Kooperatifi'nde 8.010 ton ve Marmara Adası Kooperatifi'nde 197 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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