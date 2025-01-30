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Marmarabirlik Ortaklarına 22 Milyon TL Ödeme Yapacak

Marmarabirlik Ortaklarına 22 Milyon TL Ödeme Yapacak
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Marmarabirlik, 31 Ocak 2025 tarihinde ortaklarına 22 milyon TL tutarında 7. dilim ödeme gerçekleştirecek. 11-24 Ocak 2025 tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olan bu ödeme, Ziraat Bankası ATM'lerinden alınabilecek.

2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 31 Ocak tarihinde (yarın) ortaklara 22 milyon TL tutarında 7'nci dilim ödemesi yapacak.

Marmarabirlik,11 Ocak 2025-24 Ocak 2025 tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak ortaklara, 31 Ocak 2025 Cuma günü (yarın) 22 milyon TL ödeme yapacak. Ortaklar 7. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecekler. Marmarabirlik alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar 3 milyar 232 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi. Marmarabirlik, ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 21 Şubat 2025'te 776 milyon TL ödeme yapacak.

Ürün alım kampanyasının sonuna gelindiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar toplam 57 bin 503 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkan Asa, Kooperatifler bazında ele alındığında; Gemlik Kooperatifi'nde 5.267 ton, Mudanya Kooperatifi'nde 13.474 ton, İznik Kooperatifi'nde 14.814 ton, Orhangazi Kooperatifi'nde 5.516 ton, Erdek Kooperatifi'nde 7.024 ton, Mürefte Kooperatifi'nde 3.188 ton, Edincik Kooperatifi'nde 8.023 ton ve Marmara Adası Kooperatifi'nde 197 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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