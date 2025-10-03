Marmara Uluslararası Kent Forumu İstanbul'da Tamamlandı

Marmara Belediyeler Birliğince (MBB) düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF), İstanbul turuyla tamamlandı.

MBB tarafından uluslararası düzeyde iki yılda bir gerçekleştirilen ulusal kent forumu MARUF, bu yıl "Tüm Mümkünlerin Kıyısında" mottosuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Alanında uzman isimlerin konuk olduğu ve 3 gün süren forum, kapanış oturumuyla sona erdi.

Forumun kapanış oturumuna Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Habitat Derneği Politika, Mevzuat ve Yönetişim Birimi Başkanı Remy Sietchiping, MARUF Danışma Ağı üyeleri NALAS İcra Direktörü Kelmend Zajazi, Prof. Dr. İlhan Tekeli ve MBB Genel Sekreteri ve MARUF Genel Koordinatörü Cemil Arslan katıldı.

Kentlerin geleceğine ilişkin sorunlara dair somut fikirler, yenilikçi çözümler ve uygulanabilir eylemlerin masaya yatırıldığı forum, katılımcılarına tek boyutlu forum deneyimi değil kentle ilgili farklı duyulara hitap eden, etkileşimli ve çok boyutlu keşif alanı da sundu.

Forum boyunca atölye, film gösterimi ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Kültür-sanat programlarıyla katılımcılara yerel ve ulusal kitap söyleşileri, film ve belgesel gösterimleri sunuldu.

Forum boyunca alanında uzman isimler, çeşitli oturumlarda sunum yaptı, kültür turizmi, miras yönetimi ve sürdürülebilir turizm konuları da ele alındı.

Oturumların ardından etkinliğin son gününde İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanlar gezildi.

Forumun kapanışında MARUF koordinatörleri Burcuhan Şener, Ezgi Küçük Çalışkan ve Görsev Argın Uz katılımcılara sunum yaptı.

"Her bir kentin hem bölgesel yönetimi hem atık yönetimi hem de şehirde öne çıkan tarafları var"

MBB Genel Sekreteri ve MARUF Genel Koordinatörü Cemil Arslan, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, çözüm önerilerinin de tartışılacağı ortam oluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.

Forumu 2019'da ilk defa "Çözüm Üreten Kentler" konusuyla düzenlediklerini dile getiren Arslan, "İlk defa Türkiye'de Habitat'tan sonra bu kadar büyük bir organizasyon düzenlenmişti. Hem öğrenciler hem akademisyenler hem belediye başkanları hem kentlerde çalışanlar, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların nezdinde karşılık gördük." dedi.

Arslan, Kovid-19 salgınının sürdüğü 2021'de forumu "Yeniden Düşün, Birlikte Hareket et" mottosuyla çevrim içi düzenlediklerini anlattı.

MARUF'ta üretilen çözümleri raporlaştırdıklarının bilgisini paylaşan Arslan, şu ana kadar 3 rapor yayımladıklarını söyledi.

Arslan, "Burada binlerce kentsel meseleye ilişkin çözümler tartışılıyor. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanıyor. MARUF, artık Türkiye'den yola çıkan ama dünyanın en büyük beş kurumundan bir tanesi oldu." ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan uluslararası kurumların çalışmadığını savunan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun en somut tanıklarından bir tanesi bu MARUF'ta misafirlerimiz olan Filistin Belediye Başkanlığı. Filistin'de şu anda bir soykırım işleniyor ve maalesef uluslararası kurumlar ve ortam, Filistinli insanlara yardım sağlayamıyor. İkincisi, ülkelerde hangi hizmetlerin hangi kurumlarla yapılırsa daha işlevsel olduğuna ilişkin çok derin bir tartışma var. Bu tartışmayı da daha sağlıklı, daha sakin, daha saygılı bir dille bütün tarafların katılacağı masalarda tartışılarak bir sonuca ulaşılması konusunda aracılık ettik."

Bu yıl forumda 500'ü aşkın konuşmacının yer aldığını dile getiren Arslan, Londra, Paris ve Barselona gibi metropollerden gelen uzmanların da yer aldığını anlattı.

Arslan, "Burada en öne çıkan kentin, bu ülkenin çocuğu olduğumuz için doğal olarak İstanbul olmasını arzu ediyoruz. İstanbul, doğal olarak insanlara heyecan veriyor fakat her bir kentin hem bölgesel yönetimi hem atık yönetimi hem de şehirde öne çıkan tarafları var." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün tarafların "interdisipliner" ve "intersektörel" yaklaşıma ihtiyacı olduğunun altını çizen Arslan, "Herkesin bulunduğu yerden kendi sözünü söylemesi değil diğer tarafı dinleyerek birlikte bir hayatı inşa edeceğini bilmesi gerekir." dedi.

Arslan, bu yılki MARUF'ta bütün tarafların bir araya gelerek herkesin birbirinden bir şey öğrenebileceğine ve kentin hem herkese ait olduğuna hem de hiç kimseye ait olmadığına ilişkin ortak kanaate varıldığını sözlerine ekledi.