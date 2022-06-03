Marmara'nın ilk rafting parkuru yabancı turistler ağırlamaya hazırlanıyor - Haberler

Marmara'nın ilk rafting parkuru yabancı turistler ağırlamaya hazırlanıyor

BURSA - Marmara Bölgesi'nin ilk rafting parkuru olan Orhaneli Kocasu Rafting Parkuru, bu yıl Kuveyt ve Bahreyn'den turistler ağırlamaya hazırlanıyor.

Bursa'da Orhaneli Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan 8,5 kilometrelik Orhaneli Kocasu Rafting Parkuru bu yıl Kuveyt ve Bahreynli misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bir bota en fazla altı kişinin bindiği parkurun tamamlanma süresi 60 dakikayı buluyor. 12 rapitten oluşan parkur geçen yıldan bu yana Türkiye'nin farklı şehirlerinden misafirler ağırladı.

Gazetecilerle rafting yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bursa ve Marmara Bölgesi'nin ilk rafting parkuru olan Orhaneli Kocasu Rafting Parkurunda bir yıldan beri hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar ülkemizin farklı şehirlerinden misafirlerimizi ağırladık. Bu sene de hem Kuveytli hem Bahreynli turizm firmalarıyla anlaşmalar yaptık. Bursa ve Orhaneli'nin tanıtılması noktasında çok güzel etkinlikler olacaktır. Bugün burada misafirlerimiz olan basın mensuplarının da yapmış olduğumuz etkinliği tüm Bursa'ya ve Türkiye'ye aktarmaları bize değer katacaktır" dedi.

"Rafting sporu gerçekten önemli ve heyecanlı bir spor dalıdır. Ben bu sporu gençlerimizin yanı sıra yetişkin insanlarımızın da yapabileceği güzel bir spor dalı olarak görüyorum" diyen Aykurt, "Bunun da herkesin yapmasını, denemesini arzu ediyorum. Biz Orhaneli ilçemize bu dönem koymuş olduğumuz bir başlık var o da; 'Doğanın ve doğal insanların şehri' diye. Bu doğayı, doğal insanlarla yaşatmak, gelen misafirlerimize hizmet etmek için biz Orhaneli'de hazırız" şeklinde konuştu.

Daha sonra programa katılan basın mensupları yaklaşık 60 dakika süren rafting heyecanını serin sularda yaşadı.