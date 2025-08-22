Marmara Balıkçılarına Müsilaj Desteği Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle zarar gören küçük ölçekli balıkçılara destekleme yapılması konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi. Karar Bursalı balıkçıları sevindirdi. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, ilkbahar döneminde yüzeye kadar çıkan müsilaj nedeniyle balıkçıların çok mağdur olduğunu belirterek, "Müsilaj nedeniyle birçok balıkçı avlanmaya çıkamadı. Çıkanların da ağları patladı, motorları iflas etti. Müsilaj, denize açılanı da açılmayanı da vurdu. İnanılmaz zararlar oluşturdu" dedi.

Marmara balıkçısının beklediği destek

Küçük ölçekli balıkçılara "müsilaj desteği" verileceğine ilişkin açıklama, Bursalı balıkçıları umutlandırdı. Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, ilkbahar döneminde yüzeye kadar çıkan müsilaj nedeniyle balıkçıların çok mağdur olduğunu söyledi.

Müsilaj nedeniyle birçok balıkçının avlanmaya çıkamadığını belirten Dalarel, "Çıkanların da ağları patladı, motorları iflas etti. Müsilaj, denize açılanı da açılmayanı da vurdu. İnanılmaz zararlar oluşturdu" dedi.

Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne kendileri ve Bursa'nın diğer balıkçı kooperatiflerinin dilekçe verdiğini aktaran Dalarel, "Bursa'da 12 metre altında binin üzerinde balıkçı teknesi var. Bunların tamamında zarar oluştu. Genel Müdürlük küçük balıkçılar zarar gördüğü için destek verileceğini söylemiş. Çok iyi bir haber aldık. Yaraları saracak ölçüde bir destek olursa daha çok mutlu olacağız." diye konuştu.

Dalarel, kredi konusunda da ciddi sorunlar yaşadıklarına dikkati çekerek, "2-3 milyon liralık evime, 1 milyon liralık tekneme ipotek koyuyorlar 70-80 bin lira kredi veriyorlar. Zaten yarısı mazota gidiyor. Bu kredi limitlerinin balıkçılar adına yükseltilmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da, yaptığı açıklamada, balıkçılara ve sektöre yönelik birçok destekleme programının bulunduğunu kaydetti.

Üreticilere 2023 yılından 2024'ün sonuna kadar ödenen desteğin, günlük değerle 20 milyar lira olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, destekleme sayesinde bu ürünleri üretiminde ciddi artışlar yaşandığını aktardı.

Türkyılmaz, 2002 yılında alabalık, çipura, levrek ve Türk somonu gibi balıklarda toplam üretimin 61 bin ton olduğunu ve 2024 yılında bu rakamın 577 bin tona çıktığını dile getirerek, bu başarının, etkili bir destekleme ile yakalandığını vurguladı.

Balon balığı biyolojik çeşitliliği yok ediyor

Küçük ölçekli balıkçılara yönelik destekleri de çok önemsediklerini belirten Türkyılmaz, "Kıyılarımızdaki ekosistemin korunması ve kırsal nüfusun muhafaza edilmesi anlamında çok önemli. 2017 ile 2025 yılları arasında küçük ölçekli balıkçılar, 700 milyon lira desteklendi. Kadın balıkçılara ilave yüzde 35 destek veriyoruz." dedi.

İstilacı balık türlerine yönelik de özellikle balon balığı avcılığına destek verdiklerini anlatan Türkyılmaz, "İklim değişikliğinin suları, okyanus ve denizleri etkilemesi nedeniyle birçok bölge yeni türlerle tanışıyor. Bunlardan en önemlisi de balon balığı. Ciddi anlamda hem su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine olumsuz etkisi ve biyolojik çeşitliliğin yok olmasına yol açması nedeniyle önemli görüyoruz. Verdiği zararı minimize etmek amacıyla 2020 yılında başlattığımız desteklemede bugüne kadar 6 milyon lira ödeme yaptık" diye konuştu.

Türkyılmaz, bu yıl Marmara balıkçısının müsilaj nedeniyle mağdur olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Marmara Denizi'nde balıkçılar ve yetiştiricilerin mağdur olduğu müsilaj konusunda destekleme yapılması konusunda çalışma içindeyiz. Özellikle Marmara Denizi'nde yaşanan olay, küçük ölçekli balıkçıların ağlarını kullanamamaları ve avcılık faaliyetinde bulunamamaları nedeniyle ciddi sonuçlara yol açtı. Küçük balıkçılara bir nebze nefes aldıracak diye umuyoruz."

Müsilaj desteği planlamasının sürdüğünü ve henüz tam neticelenmediğini belirten Türkyılmaz, "Marmara Denizi'nde avcılık yapan küçük ölçekli balıkçıların etkilenmesi nedeniyle gündeme aldık. 12 metre altındaki 4 bin 200 gemiyi ilgilendiriyor. Birkaç ay içinde, yıl sonuna kadar neticelenecektir" dedi. - BURSA