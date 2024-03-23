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Marmara Adası'ndan İhraç Edilen Mermer Dünya Pazarında Tercih Ediliyor

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Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Marmara Adası'na adını veren mermer, adanın Saraylar Mahallesi'nden Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkelerine, Çin ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bu yana Marmara Adası'ndan çıkarılan mermerin üretimi, Saraylar'daki ocaklarda 3 bin yıldır sürüyor.

Türkiye'nin ilk mermer fabrikasının 1912 yılında kurulduğu adada 35 ocak ve 42 işletmede üretim yapılıyor. Doğal, sağlıklı ve sağlam bir yapıya sahip olan Marmara mermeri çoğunlukla cami, hamam ve mezarlarda, ABD ve Avrupa'daki lüks otellerin banyo duvarları ve restoran döşemelerinde tercih ediliyor.

Efes ve Troya uygarlıklarına ait bazı yapılarda, Venedik'teki San Marco Bazilikası'nda, Filistin'deki Mescid-i Aksa'da, Almanya'daki sanat müzesinde, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki Bizans ve Osmanlı medreselerinde, ibadethanelerde, saraylarda kullanılan Marmara mermeri, Topkapı, Çırağan ve Dolmabahçe saraylarını da süslüyor.

Yunanca "marmaros"tan adını alan mermer, çıkarıldığı adanın yanı sıra Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi'ne de ismini verdi.

En fazla ihracat Yunanistan'a

Çin, ABD, Yunanistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Romanya, Suudi Arabistan, Almanya, Polonya ve İran'ın aralarında olduğu 38 ülkeye gönderilen Marmara mermerinde, 2023 yılında blok ve işlenmiş olarak 114 bin 65 ton ihracat gerçekleştirildi.

Blok ve işlenmiş Marmara mermerinde dış satım, 2024'ün ocak ve şubat aylarında 20 bin 518 ton olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene Marmara mermerinin en çok gönderildiği ülke, 24 bin 465 tonla Yunanistan oldu. Bu dönemde Çin'e 18 bin 71 ton, Mısır'a 16 bin 954 ton, Bulgaristan'a 9 bin 69 ton ürün satıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 yılında "Marmara Adası mermeri", "Marmara mermeri", "Marmara beyazı" isimleriyle coğrafi işaret olarak tescil edilen ürünün ihracatından geçen yıl 11 milyon 391 bin dolar elde edildi.

Marmara Adası Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Halil Kan, AA muhabirine, Saraylar Mahallesi'nin, dünyanın büyük karbonat ve kalsiyum yataklarından birini barındırdığını söyledi.

Saraylar'daki limanın büyütülmesi gerektiğini belirten Kan, "Bu yıl satışlarımızın iyi olacağını, geçen yıla göre yüzde 25 artıracağımızı öngörüyorum." dedi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da 3000 yıldır adadan çıkarılan mermerin dış etkenlere dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Mermerin yapılardaki tüm alanlarda kullanılabileceğini dile getiren Aksoy, "Saraylar Mahalle'mizden dünyaya nam salmış mermerimizin üretimine hız kesmeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marmara Adası Yunanistan Orta Doğu İhracat Marmara Ekonomi Güncel Haberler

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