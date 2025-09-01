Marketler için dikkat çeken çağrı: Pazar günleri tamamen kapatılsın!

Raporda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yerel perakende zincirlerinin 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam oluşturduğu belirtildi. Satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi farklı alanlarda iş imkânı sunan sektörün, özellikle küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir geçim kaynağı olduğu vurgulandı.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan perakende sektörünün, kırsalda kadınların iş gücüne katılımında da kritik rol üstlendiği ifade edildi. Ancak rapora göre, 18-30 yaş aralığındaki gençler sektörü "kalıcı bir kariyer" olarak görmüyor ve perakendeyi bir "ara durak" olarak değerlendiriyor.

KADIN İSTİHDAMI İÇİN ÇAĞRI

Raporda, Türkiye'de kadınların en yoğun çalıştığı alanlardan birinin perakende sektörü olduğu hatırlatıldı. Kadınların iş hayatında kalıcılığını artırmak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

FEDERASYONDAN 'PAZAR GÜNÜ TATİL OLSUN' ÖNERİSİ

TPF'nin önerileri arasında en dikkat çeken başlık, marketlerin pazar günleri kapalı olması oldu. Bu sayede çalışanların aileleriyle aynı gün izin yapabileceği, sosyal yaşamla iş hayatı arasındaki dengenin sağlanacağı kaydedildi.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu çalışıyor, çocuğu okulda, vardiya düzeni farklı. Bu durum aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Pazar günü tatili, hem aile yapısını güçlendirecek hem de sürdürülebilir istihdama katkı sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi bu çerçevede çok kıymetlidir."

KÜÇÜK ESNAF İÇİN 'CAN SUYU' OLACAK

Düzgün, ilgili bakanlıklarla pazar günü tatili konusunda görüşmeler yürüttüklerini belirterek, uygulamanın sadece çalışanlara değil küçük esnafa da büyük fayda sağlayacağını söyledi:

"Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Pazar günü tatili, gençlerin sektöre bakışını değiştirecek, daha insani bir çalışma düzeni oluşturacak. Ayrıca küçük esnaf için de can suyu olacaktır. Önce pilot bölgelerde başlayabilir, ardından Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de pazar günleri marketler kapalı olabilir. Bu adım hem yerli ekonomiyi hem aile yapımızı hem de istihdamı güçlendirecektir."