İstanbul'da market açılışında izdiham! İndirimden yararlanmak için birbirleriyle yarıştılar

Pendik'te bir AVM içerisindeki zincir market açılışa özel indirim yapınca adeta izdiham yaşandı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, zaman zaman gerginlikler de yaşandı.

Pendik'te bir AVM içerisinde bulunan zincir market, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde sıraya girdi. Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

MAĞAZA ÇALIŞANLARI ZOR ANLAR YAŞADI

Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş arabası almak için adeta yarıştı. Market içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.

"ÇOK GÜZEL İNDİRİMLER VAR"

Alışveriş yapan vatandaşlardan Emine A., "09.30'dan beri bekliyorum. Çok güzel indirimler var. Halkımızı buraya bekliyoruz. Çok yoğun kalabalık var. Çok sıra vardı, zor girdik. Ürünlerin hepsi indirimli. Allah vatanımızdan, milletimizden, devletimizden razı olsun" dedi.

"TELEVİZYON ALMAYA GELDİM"

Aykut Öztürk isimli bir vatandaş ise "Televizyon almaya geldim. Piyasa fiyatı 8-9 bin liraydı. Burada televizyonu 5 bin liraya aldım. Daha fiyatlara bakmadım. Böyle ummuyordum ama bayağı izdiham varmış. Yarım saat önce geldim, anca girebildim" diye konuştu