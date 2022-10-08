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Mardin ekonomi haberi... Gaziantep ve Mardin'deki 2 Saha İçin Petrol Arama Ruhsatı Verildi

Ekonomi Haberleri

Mardin ekonomi haberi... Gaziantep ve Mardin'deki 2 Saha İçin Petrol Arama Ruhsatı Verildi

Mardin haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, TPAO'ya Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Gaziantep Mardin Ekonomi Haberler

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