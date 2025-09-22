Haberler

Mardin'de Yerel Kalkınma Hamlesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtıldı

Mardin'de Yerel Kalkınma Hamlesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin'de Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin tanıtım toplantısını düzenledi. Programa yatırımcılar ve girişimciler yoğun ilgi gösterdi. Sunumda teşvik sisteminin avantajları ve Mardin'de belirlenen yatırım alanları aktarıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" ve "Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin" tanıtım toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi.

2. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen programa yatırımcılar ile girişimciler yoğun ilgi gösterdi. Program, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mahmut Acay'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Ajans Genel Sekreteri Aykut Aniç, programın amaçları, hedefleri, yatırım konuları ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda, Ajans Mardin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Halis Tuncel tarafından "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile Yeni Yatırım Teşvik Sistemi" sunumu yapıldı. Tuncel, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında teşvik sisteminin yapısını ve destek unsurlarını anlattı. Yeni sistemde kredi kullanım oranları, işçi ve işveren destekleri, makine ve ekipman desteği gibi avantajların yanı sıra eski teşvik sistemiyle farkları da aktarıldı.

Her ilde dört farklı alanda belirlenen yatırım konuları dikkat çekti. Buna göre Mardin'de dirençli nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı, otomotiv sektöründe N sınıfı araçlara yönelik tekstil ürünlerinin üretimi, antivenom ve antiserum imalatı (akrep zehri antiserum ve antivenom), Asya eriştesi (noodle) imalatı yatırım alanları olarak açıklandı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin devletini tanıyın, işgale karşı en güzel cevaptır

ABD'li dergide makalesi yayımlandı! Erdoğan'dan dünyaya net çağrı
Antalya'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Toptancı halinde şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.