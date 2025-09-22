Mardin'de Yerel Kalkınma Hamlesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" ve "Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin" tanıtım toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi.

2. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen programa yatırımcılar ile girişimciler yoğun ilgi gösterdi. Program, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mahmut Acay'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Ajans Genel Sekreteri Aykut Aniç, programın amaçları, hedefleri, yatırım konuları ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda, Ajans Mardin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Halis Tuncel tarafından "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile Yeni Yatırım Teşvik Sistemi" sunumu yapıldı. Tuncel, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında teşvik sisteminin yapısını ve destek unsurlarını anlattı. Yeni sistemde kredi kullanım oranları, işçi ve işveren destekleri, makine ve ekipman desteği gibi avantajların yanı sıra eski teşvik sistemiyle farkları da aktarıldı.

Her ilde dört farklı alanda belirlenen yatırım konuları dikkat çekti. Buna göre Mardin'de dirençli nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı, otomotiv sektöründe N sınıfı araçlara yönelik tekstil ürünlerinin üretimi, antivenom ve antiserum imalatı (akrep zehri antiserum ve antivenom), Asya eriştesi (noodle) imalatı yatırım alanları olarak açıklandı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - MARDİN