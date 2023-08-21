Mardin'de Kavurucu Sıcakta Tütün Mesaisi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler, kavurucu sıcaklarda tütün ekimi ve hasat işlemleriyle uğraşıyor. Tütün tarımının zahmetli ve beden işi gerektiren bir iş olduğunu belirten çiftçiler, bu ürünün bölgeye ekonomik katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Mardin'de kavurucu sıcakta zorlu tütün mesaisine başlayan çiftçi, tarlada ter döküyor.

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde bu yıl tütün ekimini yapan çiftçi, sabahın ilk ışıklarıyla yollara düşüyor. 90-120 günde yetiştirilen, temmuz ayından itibaren hasat edilmeye başlanan tütün, güneşte kurutulduktan sonra satışa sunuluyor.

Tütün ekimini yapan Ziraat Mühendisi Nuri Elik, kendi tarım arazileri ile uğraştığını ve Mazıdağı ilçesine farklı bir ürün getirmek istediklerini söyledi.

Mısır tarımı, buğday, mercimek ve bu sene geliştirmekte oldukları yeni bir ürün olarak tütünle uğraştıklarını belirten Elik, "Daha önce Batman'da tütünle tanıştığım olmuştu. Batman'da devam ettiğim bu işi Mazıdağı bölgesinde de ailemle beraber yapıp bölge halkına farklı bir ürün istedik. Tütün tarımı zahmetli bir iştir. Makine iş makineyle işçiliği olmayan bir tarım ürünüdür. Tamamıyla beden işiyle uğraşılan, yapılan bir iştir. Tütünü biz ilk olarak tohumları şubat ayında toprakta oluşturduğumuz organik maddece zengin setlere ekiyoruz" dedi.

"Soldurma yaklaşık 24 ile 48 saat arası devam eder"

Mayıs ayı başında fidanları toprakla buluşturduklarını ifade eden Elik, "Haziran ayı gibi ilk kırım dediğimiz toplama işlemi başlar. Toplama işlemleri diğer ürünler gibi değil, günün sıcak saatlerinde yapılmayan bir üründür. Sabah 04.00-05.00 gibi tarlada oluruz. Daha havalar ısınmadan saat 08.30-09.00 gibi tarladan çıkıyoruz. Topladıktan sonra getirip bunu gölgelik bir yerde iplere diziyoruz. İplere dizim işlemi bittikten sonra ambar veyahut gölgelik bir yerde bunları soldurma işlemine alıyoruz. Soldurma işlemi fermantasyonu hızlandırıp, tütüne aromayı ve olması gereken elementleri vermesi içindir. Soldurma yaklaşık 24 ile 48 saat arası devam eder. Soldurma işleminden sonra biz kültürel olarak güneş ışığında kuruturuz" diye konuştu.

"Tütün, çiftçilere ve hatta mühendislere tarım eğitimini çok iyi öğreten bir üründür"

Çatılarda ipler karşılıklı asıldıktan sonra güneşte kurumasını beklediklerini belirten Elik, şöyle konuştu:

"Tütün hem maddi geliri iyi olan bir ürün. Hem de çiftçilere ve hatta mühendislere tarım eğitimini çok iyi öğreten bir üründür. Yaz mevsiminde birçok evin kapısını kilitli görürsünüz. Halkın birçoğu göç etmek zorunda. Ordu'ya, İstanbul'a ve İzmir'e mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya giderler. Eğer ki bu ürün bizim bölgemizde tanıtılır ve tarımın iyi bir şekilde yapılırsa, şirketlerin de gelip burada çiftçileri desteklemesi gerekir. Eğer ki şirketler de bu şekilde bizi desteklerlerse halkımız buradan mevsimlik göçe zorlanmaz. Tütün tarımı yüksek geliri olan bir üründür. Bu tarımı yapan bir ailemiz rahatlıkla evinin geçimini yapabilir, çocuklarını okutabilirler." - MARDİN