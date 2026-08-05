Manyas'ta çiftçiler ayçiçeğine yöneldi: Rekoltede ciddi artış bekleniyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde buğday ekim maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilerin ayçiçeğine yönelmesiyle üretim alanlarında ve beklenen rekoltede ciddi artış yaşandı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, kooperatife ürün teslim etmek ve yeni ortak olmak isteyen üreticiler için rekolte beyannamesi verme süresinin sona erdiğini açıkladı.

Bu yıl beyanname verme döneminde 285 aktif üyenin, Yağlı Tohumlar Kooperatifine yaklaşık 2 bin 700 ton civarında rekolte beyannamesi sunduğunu belirten Başkan Kalpakçı, "Bu yıl Manyas'ta buğday ekimi maliyetlerden dolayı azaldığı için ayçiçeği üretiminde ciddi bir artış söz konusu. Bu sene toplam rekoltenin 3 bin 500 ton civarında olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurum olarak alımlarla ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Kalpakçı, "Alımlarımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da yağ oranlarına göre fiyatlandırarak Manyas merkez ve kırsal Akçaova Mahallemizdeki alım merkezlerinde yapacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde Edirne'deki Genel Müdürlüğümüzde başkanlar ve yetkililer nezdinde yapılacak toplantıda alım fiyatlarımızı da inşallah üreticilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde açıklayacağız." dedi.

Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Kalpakçı, bugüne kadar her zaman üretenin yanında olduklarını ve kendilerine güvenen çiftçileri mahcup etmediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı