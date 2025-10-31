Manisa TSO'dan yapısal reform vurgusu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda küresel ekonomideki belirsizlikler, yapısal reform ihtiyacı ve sanayi-dış ticaret verileri ana gündem oldu.

Toplantı, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, yürütülen ve planlanan projeler hakkında Meclis Üyelerine detaylı bilgiler verildi.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, konuşmasında küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Politika belirsizliklerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, OECD ve IMF'nin 2025 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3,2'ye yükselttiğini ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki rekabetin dünya ticaretinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bir tarafta rezerv para birimi doları yöneten ABD, diğer tarafta nadir toprak elementlerinin büyük kısmına sahip güçlü sanayisiyle Çin var. Bu rekabetin küresel dengeler üzerindeki etkilerini hep birlikte izliyoruz." dedi.

"Makroekonomik istikrar ve mali disiplin öncelik olmalı"

Yılmaz, yürürlüğe giren Orta Vadeli Program'ın (2026-2028) önceliğinin fiyat istikrarı, mali disiplin ve finansal istikrar olduğunu söyleyerek, "Enflasyon beklentisi kırılmadan kalıcı düşüş sağlanamaz. Para politikası kadar mali disiplinin de etkin uygulanması gerekiyor." diye konuştu.

Yapısal reform vurgusu

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in analizine atıf yapan Yılmaz, enflasyonla mücadelede yapısal dönüşümün önemine işaret ederek, "Toplumun refahını artıracak sosyal, siyasal ve ekonomik yapısal reformları gerçekleştirmeden sürdürülebilir büyüme sağlanamaz." dedi.

Sanayi ve dış ticaret rakamları değerlendirildi

Başkan Yılmaz, İSO imalat PMI verisinin 46,7'ye gerilemesinin sanayi sektöründeki zayıflığa işaret ettiğini söyledi.

Eylül ayı ihracatının yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolar olduğunu belirten Yılmaz, dış ticaret açığının yüzde 33,4 artışla 6,9 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.

Cumhuriyet mesajı

Yılmaz, konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in 102'nci yılına ilişkin, "Cumhuriyetimizi gururla kutladık. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Katma değere dikkat çekildi

Toplantının sonunda Manisa iş dünyası, bölgesel ekonomi, yatırım ortamı ve üyelerin karşılaştığı sorunları değerlendirdi. Çalışmaların şehrin ticari hayatına katma değer sağlamaya devam edeceği vurgulandı. - MANİSA