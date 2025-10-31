Haberler

Manisa TSO'dan yapısal reform vurgusu

Manisa TSO'dan yapısal reform vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda küresel ekonomideki belirsizlikler, yapısal reform ihtiyacı ve sanayi-dış ticaret verileri ana gündem oldu.

Toplantı, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, yürütülen ve planlanan projeler hakkında Meclis Üyelerine detaylı bilgiler verildi.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, konuşmasında küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Politika belirsizliklerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, OECD ve IMF'nin 2025 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3,2'ye yükselttiğini ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki rekabetin dünya ticaretinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bir tarafta rezerv para birimi doları yöneten ABD, diğer tarafta nadir toprak elementlerinin büyük kısmına sahip güçlü sanayisiyle Çin var. Bu rekabetin küresel dengeler üzerindeki etkilerini hep birlikte izliyoruz." dedi.

"Makroekonomik istikrar ve mali disiplin öncelik olmalı"

Yılmaz, yürürlüğe giren Orta Vadeli Program'ın (2026-2028) önceliğinin fiyat istikrarı, mali disiplin ve finansal istikrar olduğunu söyleyerek, "Enflasyon beklentisi kırılmadan kalıcı düşüş sağlanamaz. Para politikası kadar mali disiplinin de etkin uygulanması gerekiyor." diye konuştu.

Yapısal reform vurgusu

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in analizine atıf yapan Yılmaz, enflasyonla mücadelede yapısal dönüşümün önemine işaret ederek, "Toplumun refahını artıracak sosyal, siyasal ve ekonomik yapısal reformları gerçekleştirmeden sürdürülebilir büyüme sağlanamaz." dedi.

Sanayi ve dış ticaret rakamları değerlendirildi

Başkan Yılmaz, İSO imalat PMI verisinin 46,7'ye gerilemesinin sanayi sektöründeki zayıflığa işaret ettiğini söyledi.

Eylül ayı ihracatının yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolar olduğunu belirten Yılmaz, dış ticaret açığının yüzde 33,4 artışla 6,9 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.

Cumhuriyet mesajı

Yılmaz, konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in 102'nci yılına ilişkin, "Cumhuriyetimizi gururla kutladık. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Katma değere dikkat çekildi

Toplantının sonunda Manisa iş dünyası, bölgesel ekonomi, yatırım ortamı ve üyelerin karşılaştığı sorunları değerlendirdi. Çalışmaların şehrin ticari hayatına katma değer sağlamaya devam edeceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.