Manisa TSO'dan Dijital Dönüşüm: MANİSATSONET Uygulaması Kullanıma Sunuldu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla oda hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdiği dijital uygulaması 'MANİSATSONET' hizmete sunuldu.

MANİSATSONET Üye Hizmet Platformu uygulaması ile Manisa TSO üyeleri, Manisa TSO Hizmet Binası'na gelmeden, e-devlet üzerinden giriş yaparak, 7/24 e-belge, online başvuru, vezne işlemleri gibi onlarca hizmeti elektronik ortamdan alabiliyor. Yine uygulama ile Manisa TSO üyeleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete bilgileri ile teşvik ve hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

"Tüm hizmetlerimiz tek uygulama ile üyelerimizle buluşuyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz; "MANİSATSONET Üye Hizmet Platformu projesiyle, üyelerimizin işlemlerini kolaylaştırmayı, onların daha verimli çalışmasını ve bu yolla ticareti ve ihracatı geliştirerek ekonomimize katkı sağlamayı hedefledik. Üyelerimiz MANİSATSONET uygulamasını kullanarak, zamandan, mekandan, nakitten, vakitten tasarruf ettikleri gibi, zamanlarını kendi işlerine ayırmanın refahını yaşayacaklar. Üyelerimizin e-devlet üzerinden giriş yapabildiği, günün her saatinde işlem gerçekleştirebildiği MANİSATSONET uygulamamız, uzun çalışmalar ve analizler sonucunda hazırlandı. Bu uygulamaya geçen odaların başında yer almamız bizim açımızdan ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimiz, ilimiz ve ülkemizin geleceği için daha verimli çalışmak, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat yaparak dış ticaret açığını azaltmak ve kendi markalarımızı oluşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmek en büyük hedefimiz. Bu bağlamda "MANİSATSONET Üye Hizmet Platformu" uygulamasını tüm üyelerimizin kullanmasını tavsiye ediyorum. Tüm hizmetlerimiz tek uygulama ile üyelerimizle buluşuyor. Her zaman dediğimiz gibi üyelerimizden aldığımız güç ile Manisa iş dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

MANİSATSONET dijital uygulaması, Google Play ve Apple Store platformlarından cep telefonlarına indirilerek kullanılabiliyor. - MANİSA