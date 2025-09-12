Manisa'nın İhracatında Sanayi Sektörleri Öne Çıkıyor

Türkiye'nin önde gelen sanayi ve tarım kentlerinden Manisa'da, ihracatta aslan payını sanayi sektörleri aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2025 yılının ilk 8 ayında Manisa'dan yapılan toplam 3 milyar 362 milyon dolarlık ihracatın 2 milyar 685 milyon dolarlık bölümü sanayi sektörlerinden sağlanırken, bu rakam, 74 ilin toplam ihracatını geride bıraktı.

Sanayi sektöründe 2024 yılının ağustos ayında 376 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2025'in aynı ayında 348,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2024 yılının ilk 8 ayında 2 milyar 755 milyon dolara ulaşan sanayi ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde 2 milyar 685 milyon dolar oldu. Verilere savunma sanayi ve havacılık sektörlerinin dahil edilmediği açıklandı.

Manisa'da sanayi kolları içinde ihracatın lokomotifini ise elektrik-elektronik sektörü oluşturdu. 1 milyar 177 milyon dolarlık ihracatla Manisa'daki elektrik-elektronik sektörü, 65 ilin toplam ihracatını da tek başına geride bıraktı. - MANİSA