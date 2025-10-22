Haberler

Manisa İl ve İlçe Odalar Müşterek İstişare Toplantısı Gerçekleşti

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda sanayi, ticaret ve tarım sektörlerinin Türkiye ekonomisindeki rolü ele alındı. Ünlü müzisyen Ayhan Sicimoğlu, Manisa'nın ekonomik gücünü vurguladı ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Manisa İl ve İlçe Odalar Müşterek İstişare Toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Manisa il merkezi ve ilçelerindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri katılım sağladı. Toplantının şeref konuğu, ünlü müzisyen, program yapımcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu oldu. Sicimoğlu, yaptığı konuşmada sanayi, ticaret ve tarım sektörlerinin Türkiye ekonomisindeki önemine değinerek, Manisa'nın bu üç alandaki güçlü konumuna dikkat çekti. Sanayinin üretim gücü ile tarımın bereketinin birleştiği Manisa'nın, ülke ekonomisine değer katan şehirlerin başında geldiğini belirten Sicimoğlu, üretimin sürdürülebilirlik ve yenilikçilikle desteklenmesinin önemini vurguladı.

Toplantıda, Manisa ve ilçelerinde ekonomik gelişimin hızlandırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, üyelerin rekabet gücünün artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, sanayi ve tarımın birlikte geliştirilmesinin Manisa'nın gelecekteki ekonomik vizyonu açısından büyük önem taşıdığı konusunda fikir birliğine vardılar.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Manisa, hem sanayi hem tarım alanında ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir. Bu gücü ortak akıl ve iş birliğiyle daha da ileri taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Oda ve borsalarımız arasındaki dayanışma, sadece fikir alışverişi değil; aynı zamanda geleceğe yön veren bir sinerjidir"

Toplantının sonunda, Ayhan Sicimoğlu'nun keyifli sohbetiyle katılımcılar arasında samimi bir atmosfer oluştu. Sicimoğlu'nun üretim, kültür ve yaşam üzerine paylaştığı hatıralar, toplantıya ayrı bir renk kattı. - MANİSA

