Manisa haberi: Salihli'de sebze ve meyve kurutma tesisi törenle açıldı

Manisa haberler: Bina yapımı ve yer tahsisini Salihli Belediyesinin yaptığı, Japonya hükümeti tarafından fonlanan, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve S.S.

Bina yapımı ve yer tahsisini Salihli Belediyesinin yaptığı, Japonya hükümeti tarafından fonlanan, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifince işletilecek olan sebze ve meyve kurutma tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapımı tamamlanan sebze ve meyve kurutma tesisinin açılışı yapıldı. Protokol üyelerinin katılım gösterdiği törenin açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Her alanda başarılı olan üretken kadınlarımızı, yetiştirdikleri ürünleri ve el emeklerini değerlendirip aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla belediyemizin de ortak olduğu kooperatif çatısı altında buluşturduk. Belediyemize ait atıl durumdaki şişeleme fabrikasını baştan aşağı yenileyerek ortağı olduğumuz S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine tahsis ettik. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kooperatifimize hibe desteği çerçevesinde tüm makine teçhizat ve ekipmanları verilen kurutma tesisimizin açılışını, protokol üyelerimiz ve kadın kooperatifimizin üyeleriyle birlikte gerçekleştirdik. Katkılarından ve desteklerinden dolayı, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile Dünya Sağlık Örgütü Temsilcimize teşekkür eder, kurutma tesisimizin Salihli'mize ve kadın kooperatifimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kadın istihdamını arttırmaya ve onların aile bütçelerine katkı sağlamalarına yönelik projeleri her zaman desteklediklerini ifade eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Birlik ve beraberliğin olduğu her yerde güzel işler ortaya çıkıyor. Üreterek hem Salihli'ye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan üretici kadınları tebrik ediyorum. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile ortaklaşa 'Üreten Kadınlar Rengarenk Sofralar' projesi yürütüyoruz. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce finanse edilen proje ile Salihli ilçemizdeki kadınlar tarafından üretilen yaş meyve ve sebzelerin kurulacak olan tesiste işlenmesi, kurutulması ve paketlenmesi sağlanarak, katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi hedeflenmişti. 'Üreten Kadınlar Rengarenk Sofralar' projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte tesiste ürünleri işleyen kadınlar, elma, portakal, armut, havuç, enginar, semizotu, patates ve zeytin gibi aklınıza gelebilecek tüm meyve ve sebzeleri kurutarak satışa hazır hale getiriyor" dedi.

Sebze ve meyve kurutma tesisinin açılışında konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise "Proje çerçevesinde kurulan, meyve ve sebze kurutma tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu projeyle ilçemizin katma değerli ürün yetiştiriciliği portföyüne katkı sunulmuş olacak. Bu projeyle istihdama dahil olan Suriyeli kadın üreticilerimizin ve üretici kadınlarımızın gelir seviyesini arttırmayı, elde edilen ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini hedeflemekteyiz. Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu projeden maksimum kazanım sağlanmasını temenni ediyorum. Bu güzel tesisimizin öncelikle ilçemize, ilimize ve ülke ekonomisine olumlu katkı vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Salihli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu'nun da bir konuşma yaptığı programda "Yöresel Gıda Ürünlerinin Üretimi ve Pazarlanması" konularında verilen 40 günlük mesleki ve girişimcilik eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere kazandıkları sertifikaları takdim ettiler.

Açılış töreninin ardından Kaymakam Sağlam ve protokol üyeleri, üretici kadınların hazırlamış olduğu ürün sergisini gezdiler ve arkasından açılışı gerçekleştirilen tesisi gezerek üretim bandını yerinde incelediler.

Açılış törenine; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel, FAO Gıda Güvenliği Sorumlusu Keigo Obara, FAO Türkiye Suriyeli Mülteci Dayanıklılık Planı Program Koordinatörü Ertan Aktan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu, üretici kadınlar ve davetliler katıldı. - MANİSA