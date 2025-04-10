Manisa'da Zirai Don Hasarı Tespit Çalışmaları Başladı

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın 10 ilçesinde meydana gelen zirai don ile ilgili ekiplerin zarar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

Manisa'da dün gece sıfırın altında yaşanan soğuk hava nedeniyle kentte bağcılık yapılan 10 ilçede zirai don yaşandı. Zirai don nedeniyle üzüm bağları büyük zarar gördü.

Yaşanan don olayı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Manisa'nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre İlçelerinde meydana gelen zirai don ile ilgili, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSIM ekiplerimiz zarar tespit çalışmalarına başladı." dedi.

Baybatur ayrıca, "Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TARSİM ekiplerimiz yaşanan don dolayının ardından çiftçilerimizin bağlarında oluşan zararların tespiti için çalışmalarına başladılar. Ekiplerimizin yapacak olduğu tespitlerin ardından gerekli ödemeler en kısa sürede yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize yaşanan üzücü olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu. - MANİSA