Manisa'da 2026 yılının ilk kiraz hasadı yapıldı

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yılın ilk ürünleri, sembolik açık artırmada kilogramı 6 bin liradan alıcı buldu.

Kirazın en erken yetiştiği bölge olarak bilinen Şehzadeler ilçesinde hasat başladı.

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bahçelerindeki olgunlaşan "cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üreticiler, yaklaşık 50 kilogram ürünü alım merkezine götürdü.

Sezonun ilk ürünü olması dolayısıyla alım merkezinde sembolik açık artırma programı düzenlendi.

Üretici Yusuf Bakar tarafından getirilen kiraz, kilogramı 6 bin liradan tüccar Mesut Altıok tarafından satın alındı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk kiraz hasadının gerçekleştirildiğini belirterek, bereketli sezon temennisinde bulundu.

İlçede meyveciliğin yaygın olduğunu vurgulayan Mersinli, kiraz ve kayısı üretiminin öne çıktığını söyledi.

Mersinli, "Geçen yıl zirai don nedeniyle rekolte kaybı yaşadık. Bu yıl ise verimin yüksek, kayıpsız bir sezon olmasını bekliyoruz. Şu anda süreç olumlu ilerliyor. Ürünlerimizi ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç ediyoruz." dedi.

Bakar da ürünün kalitesinden memnun olduğunu ve yüksek rekolte beklediğini dile getirdi.

Tüccar Mesut Altıok da yılın ilk kirazını satın almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.