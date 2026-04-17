Manisa'da 2026 yılının ilk kiraz hasadı yapıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yılın ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi. 'Cristobalina' cinsi kiraz, sembolik açık artırmada kilogramı 6 bin liradan satıldı. Üreticiler yüksek rekolte bekliyor.

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yılın ilk ürünleri, sembolik açık artırmada kilogramı 6 bin liradan alıcı buldu.

Kirazın en erken yetiştiği bölge olarak bilinen Şehzadeler ilçesinde hasat başladı.

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bahçelerindeki olgunlaşan "cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üreticiler, yaklaşık 50 kilogram ürünü alım merkezine götürdü.

Sezonun ilk ürünü olması dolayısıyla alım merkezinde sembolik açık artırma programı düzenlendi.

Üretici Yusuf Bakar tarafından getirilen kiraz, kilogramı 6 bin liradan tüccar Mesut Altıok tarafından satın alındı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk kiraz hasadının gerçekleştirildiğini belirterek, bereketli sezon temennisinde bulundu.

İlçede meyveciliğin yaygın olduğunu vurgulayan Mersinli, kiraz ve kayısı üretiminin öne çıktığını söyledi.

Mersinli, "Geçen yıl zirai don nedeniyle rekolte kaybı yaşadık. Bu yıl ise verimin yüksek, kayıpsız bir sezon olmasını bekliyoruz. Şu anda süreç olumlu ilerliyor. Ürünlerimizi ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç ediyoruz." dedi.

Bakar da ürünün kalitesinden memnun olduğunu ve yüksek rekolte beklediğini dile getirdi.

Tüccar Mesut Altıok da yılın ilk kirazını satın almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar

Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı