Manisa'da Sultaniye Üzüm Hasadı ve İhracatı Başladı

Manisa'da Sultaniye Üzüm Hasadı ve İhracatı Başladı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2025 yılı Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadı 3 Ağustos'ta başladı ve ilk ihracat 4 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Geçen yıl 187 bin ton tarım ürünü ihraç edilirken, bu yıl iklim koşulları rekolteyi etkileyebilir, ancak kalite ve fiyatlar memnun edici düzeyde.

Manisa'nın coğrafi işaretli dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünde 3 Ağustos'ta başlayan hasat devam ederken, 2025 yılının ilk ürünlerinin de ihracatı başladı. Bağlardan özenle kesilen üzüm salkımları kasalara yerleştirilerek yüklendikleri tırlarla ihracat yoluna çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümde 2025 yılı hasat ve ihracat sezonu başladı. Sofralık üzüm kesimi 3 Ağustos'ta başlarken, ilk ihracat sevkiyatı ise 4 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

İhracat sezonunun başlamasıyla birlikte Alaşehir Ovası'nda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Alaşehir'den 105 bin tonu yaş üzüm olmak üzere toplam 187 bin ton tarım ürünü 69 farklı ülkeye ihraç edilmiş, yaklaşık 400 milyon dolar ihracat geliri elde edilmişti. En fazla ihracat ise Rusya'ya yapıldı.

Bu yıl ise üreticiler, kış aylarında yaşanan soğuk hava nedeniyle rekoltede düşüş yaşanabileceğini ancak kalite ve fiyatların memnun edici düzeyde olduğunu ifade etti.

Sıcak hava şartları altında sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına giren tarım işçileri, sıcakla mücadele ettiklerini belirterek, "Ekmek parası için mecbur çalışıyoruz" dedi.

Bağında hasat yapan üreticilerden Ahmet Kızıltepe, "Bu sene iklim şartlarından ve soğuk vurgunundan dolayı rekoltemiz düşük ama kalitemiz güzel. Fiyatlarımız güzel. İlk ihracatımız başladı. Ürünlerimiz ve ihracatımız devletimize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah bereketli ve güzel bir yıl olur. Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

Alaşehir Gümrüğü'nde ise hareketlilik yaşanmaya başlandı. Üzümlerle dolan tırlar gümrükten geçerek Avrupa ülkelerine doğru yola çıktı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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