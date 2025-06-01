Manisa'da Sulama Projesi İçin Acele Kamulaştırma

Manisa'da Sulama Projesi İçin Acele Kamulaştırma
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi kapsamında Manisa'da acele kamulaştırma çalışmalarına başlayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'da Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi kapsamında, acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'da Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi kapsamında belirlenen güzergah ve alanlara isabet eden bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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