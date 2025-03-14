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Manisa'da Konut Satışları Yüzde 19,1 Arttı

Manisa'da Konut Satışları Yüzde 19,1 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Manisa'da 2025 yılının şubat ayında 1827 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 293 adet artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Manisa'da 2025 yılının şubat ayında 1827 konut satışının gerçekleştiği öğrenildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçtiğimiz yıl şubat ayında Manisa'da 1534 olarak gerçekleşen konut satışı bu yılın şubat ayında 293 adet artarak 1827'ye ulaştı. Manisa'daki konut satış oranı yüzde 19.1 artmış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Manisa'da konut satışları arttı

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Manisa'da da konut satışları geçen yılın Şubat ayına göre artış gösterdi. Manisa'da 2024 yılının Şubat ayında konut satışı bin 1534 adet iken, bu yıl aynı ayda 293 adet artarak 1827 adet oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Denizli'de satışlar 2024 yılının şubat ayına göre 1216 iken bu yıl 1476, Afyonkarahisar'da 673 iken bu yıl 834, Aydın'da 1941 iken bu yıl 2 bin 77, Uşak'ta 407 iken bu yıl 1372, İzmir'de 5 bin 168 iken bu yıl 6 bin 899, Kütahya'da 469 iken bu yıl 592, Muğla'da 1529 iken bu yıl şubat ayında 1698 adet olarak gerçekleşti.

Yabancılara şubat ayında bin 457 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak 1457 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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