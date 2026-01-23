Manisa'da işsizlik gerilerken eğitim destekleri artıyor

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 1. olağan toplantısında, kentte işsizlik oranının yüzde 6,3'e gerilediği açıklanırken, gençler ve özel gruplara yönelik istihdam ve mesleki eğitim desteklerinin artırıldığı vurgulandı.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2026 yılı 1. olağan toplantısı, Manisa Valiliği Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu ve geliştirici tedbirlerin belirlenmesi ile aktif işgücü programlarının planlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurul üyelerine sunum yapıldı. Tufan, TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılı Kasım dönemi itibarıyla işsizlik oranının yüzde 8,6, istihdam oranının yüzde 49,2 ve işgücüne katılım oranının yüzde 53,8 olarak gerçekleştiğini belirtti.

İl bazında açıklanan son TÜİK verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Manisa'da işsizlik oranının yüzde 6,3, işgücüne katılım oranının yüzde 56,7 ve istihdam oranının yüzde 53,1 olduğunu kaydeden Tufan, Manisa'nın yer aldığı TR33 Kalkınma Bölgesi'nde işsizlik oranlarının yıllar içerisinde düşüş gösterdiğini söyledi.

2025 yılı boyunca 78 bin 289 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini aktaran Tufan, 14 bin 948 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini ve kamu ile özel sektörde toplam 29 bin 6 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini ifade etti.

İş Kulübü faaliyetleri kapsamında 111 grupta bin 456 kişiye eğitim verildiğini, ayrıca 513 eğitim kurumunun ziyaret edilerek 10 bin 220 kişiye meslek danışmanlığı yapıldığını belirtti.

Toplantıda aktif ve pasif işgücü programlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi kapsamında 78 firma ile protokol imzalanırken, 221 kişinin projeden yararlandığı açıklandı. İşbaşı Eğitim Programları çerçevesinde 224 program açıldığı ve 823 kişinin meslek edindiği belirtildi. İş Gücü Uyum (İUP) Projesi kapsamında ise 164 programın sürdüğü ve 6 bin 231 kişinin bu programlardan faydalandığı bildirildi.

Gençlere yönelik Ulusal İstihdam Programı kapsamında yürütülen GÜÇ Programı hakkında da kurul üyelerine bilgi verildi. Programla önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda 445,1 milyar TL kaynak ayrıldığı ifade edildi.

Toplantının İl Mesleki Eğitim Politikaları gündeminde Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli sunum yaparken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Atik, öğrencilerin 4 aylık uzun dönem staj yapabilmeleri için işletmelerin kontenjan ayırmasının önemine dikkat çekti. - MANİSA