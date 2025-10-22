Haberler

Manisa'da Güneşli Mahallesi'nde Pekmez Yapımında Yoğun Mesai

Gördes'in Güneşli Mahallesi'nde kahvaltıların vazgeçilmezi olan pekmez yapımı için gece gündüz kazanlar kaynatılıyor, üzümler ezilerek şırası çıkarılıyor. Pekmezin sağlık faydaları da dikkat çekiyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde, kahvaltılarda sofraları süsleyen pekmez yapımı için gece gündüz kazanlar kaynatılıyor.

Kan yapıcı özelliğiyle bilinen ve genellikle kahvaltılarda tüketilen pekmez yapımı için Gördes'in Güneşli Mahallesinde kazanlar kaynamaya başladı. Önce çuvallar içinde ezilerek şırası çıkarılan ve pekmez toprağıyla koyulaşıncaya kadar kazanlarda kaynatılarak yapılan pekmez hem gece hem gündüz yapılıyor. Yapıldıktan sonra cam kavanozlarda saklanarak kışın tüketilen pekmez, sofraları süslüyor. Üzüm bağı olanların kışlık pekmez yapımı için kazanları kaynattığını dile getiren Şerafettin Demirulus, "Pekmez, kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Gördes'te hangi eve giderseniz pekmez bulursunuz. Başta kansızlık olmak üzere sağlık açısından çok faydalı olduğu biliniyor. Pekmezin kıvama gelebilmesi için uzun süre kaynatılması gerekiyor. Bu sabır işi. Her yıl bu zorlu süreci yaşıyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
