Manisa'da Don Felaketi Sultani Üzüm Hasadını Olumsuz Etkiledi

Manisa'da nisan ayında günlerce süren don felaketi sonrası rekoltede önemli kayıp yaşayan dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünde hasat buruk başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalarında üzüm hasat eden üreticiler geniş alanlara üzümleri sererek kurumaya bırakıyor.

Manisa'da nisan ayında il genelinde yaşanan don felaketi nedeniyle dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünde rekolteyi önemli ölçüde etkiledi. Bağlarda buruk da olsa tatlı telaşın başladığı Gediz Ovasında düşük rekolteye rağmen üreticilerin özenli bir şekilde ürünlerini yetiştirmesiyle salkımda yüksek kalitenin bulunması dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarının yolunu tutan çiftçiler salkımlarına dahi zarar vermeden hasat ettikleri üzümü özel bir sıvıyla yıkadıktan sonra geniş alanlara sererek kuruması için bırakıyor. Yaklaşık 7 ile 9 gün arasında kurumaya bırakılan üzümler daha sonra özel makineler sayesinde saplarından arındırılarak üzüm tüccarlarına dünya sofralarına gönderilmek üzere teslim edilecek. Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın tüketimde başı çektiği Sultani çekirdeksiz üzümünün iç piyasada da son yıllarda kullanımı artmaya başladı.

Rekolte düşük, salkım kaliteli

Düşük rekolteye göre kaliteli üzüm yetiştirdiklerini belirten Saruhanlılı çiftçi ve aynı zamanda AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, "2025 yılına buruk başladık. 10 Nisan'da olan don zararından sonra geride kalan üzümleri hasat etmeye çalışıyoruz. Hasadımızın 5. günü olmasına rağmen yaklaşık 10'da 1 gibi kalan mahsulü hasat ediyoruz. İlçemizde 10 Nisan'da olan dondan sonra yüzde 90'lara varan hasar oldu. Sonrasında kalan üzümlerle 'Allah bereketini versin' diyerek başladığımız hasatta uğraşıyoruz. Üzüm kalitesi güzel. Çünkü mahsul az olduğu için asmalar rahatladı. Üzüm kendine geldi. Bunda da bir hayır vardır diyoruz. TARSİM'den eylül ayı içerisinde ödeme bekliyoruz. Çünkü mahsul az olduğu için bize hemen paraya çevrilecek giderlerimiz var. Bu giderlerin karşılanabilmesi için tarım ödemelerinin öne alınması çiftçinin yüzünü güldüren en doğru hareketlerden birisi olur" dedi.

"Sezona sancılı başladık"

Üzüm hasat sezonunda rekolte kaybından dolayı sancılı bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı bu yıl hasada sancılı girdi. Bilindiği üzere yapılan son TARSİM raporlarına göre ilçemizde yüzde 80 ile yüzde 85 arasında hasar meydana geldi. Bu da tabii çok büyük bir ölçüde kayıptır. Burada en çok bizi üzen mahsulü yetiştiremememiz. Biz mahsulü yetiştirip ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Ama bu yıl Cenab-ı Allah tarafından büyük bir don afatı yaşadık. Bu afat neticesinde üzümümüzün rekoltesi yüzde 80'lere varan bir kayıpla bu sezona girdik. Ama sevindiğimiz, sevinebileceğimiz şey de ilçemizde yüzde 70'lere varan bir TARSİM sigortası poliçeleri var. Bu poliçelerin bir an önce çiftçimize ödenmesini istiyoruz buradan. Çünkü çiftçimiz eylül ayında üzümünü kesip hasat yapıp mahsulü sattıktan sonra tarım kredileri olsun, bankaları olsun, ilaççılara, gübrecilere olsun borçlarını ödemek zorunda ama şu anda üzüm olmadığı için çiftçimiz bu borçlarını ödeyemiyor. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Buradan bir an önce tarım sigortalarının ödeme yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllara göre 45 bin tona kadar hasat yapılan Saruhanlı'da bu yıl 8 bin tonlara kadar rekoltenin düştüğünü belirten Başkan Okur, "Kuru üzümün başkenti Saruhanlı geçmiş yıllarda 40-45. Bin tona yakın bir üzüm hasadı elde etmekteyken bu yıl bu 8-10 bin tona kadar düştü. Bu bunun daha da düşebileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü kesilen bağlardan gördüğümüz kadarıyla dekara 100 kiloya kadar ancak kesebilmekteyiz. Bu hem çiftçi için hem de ülke ekonomisi için büyük bir kayıp" diye konuştu. - MANİSA