Manisa'da Çiftçiler Sulama Göleti ile Su Sıkıntısını Aşıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, yaz aylarında tarım arazilerini sulayabilmek için çeşitli önlemler almaya başladı. 700 bin TL harcamayla arazisine sulama göleti inşa eden üretici Ahmet Ur, bu sayede 100 dekarlık tarım arazisini sulamayı hedefliyor.

Alemşahlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Ur, kendi imkanlarıyla arazisine 6 bin ton su kapasiteli bir havuz inşa etti. Su geçirmez özel naylonla kaplanan havuzun çevresi tel örgülerle çevrildi ve "Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarı levhası asıldı. Üretici Ahmet Ur, kendi imkanlarıyla yaptığı sulama göleti sayesinde 100 dekarlık tarım arazisini yaz aylarında sulamayı hedefliyor.

Su sıkıntısına karşı çözüm

Su sıkıntısı yaşamamak için 700 bin TL harcama yapan Ahmet Ur, "Yeterli yağış olmaması nedeniyle yaz aylarında arazilerimi sulamada sıkıntı oluyordu. Çare arıyordum. Küçük çaplı bir gölet yaparak 100 dekarlık tarım alanımı sulama imkanı sağladım. Bu gölet 6 bin tonluk olup, 10 metre derinlikte, 30 metre genişlikte ve 60 metre uzunluğundadır. Derinkuyu sondaj pompasından suyu dolduruyorum ve toplanan suyla 100 dekarlık tarım arazisini 20 günde rahatlıkla sulayabiliyorum. Böylece enerjiden de tasarruf ediyorum. Ayrıca bu gölet, olabilecek bir orman yangınında helikopterlerin su almasına da imkan sağlayacak" dedi.

Derin sondaj kuyuları yaygınlaşıyor

Sarıgöl ve çevresinde su sıkıntısını gidermek için küçük sulama göletlerinin yaygınlaştığı öğrenilirken, öte yandan, yaz aylarında çiftçiler, tarım arazilerini sulamak için 250-400 metre derinliğe ulaşan derin sondaj pompalarına yönelmeye başladı. Yüksek maliyet nedeniyle ortak kullanımlı sondaj çalışmalarının da yapıldığı öğrenildi.

Jeoloji mühendisinden sondaj açıklaması

Sarıgöl'de serbest çalışan Jeoloji Mühendisi Rukiye Yörük, son yıllarda yaşanan su sıkıntısı nedeniyle sondaj pompa izin taleplerinin arttığını belirtti. Yörük, "Sadece Sarıgöl ovasında 2024-2025 yıllarında 1500 sondaj ruhsatı alındı. Sarıgöl'de 12 sondajcı gece gündüz sondaj yapıyor. Yeraltı sularının 300 metre derinliğe kadar indiğini görüyoruz. Talepler artıyor. Yeraltı suyu bulmak için son teknolojik cihazları kullanıyoruz. İlçenin bölgesine göre yeraltı suyu derinlikleri değişiyor. Ancak su seviyesi her geçen yıl daha da derinlere iniyor. Bu durum, sudaki mineral madde miktarının artmasına neden oluyor" dedi. - MANİSA