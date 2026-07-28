Manisa’da 6 ayda 15 bin 358 kişi işe yerleştirildi

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında yılın ilk 6 aylık istihdam verileri açıklandı. İş ve meslek danışmanlığından 42 bin 349 kişi yararlanırken, kamu ve özel sektörde 15 bin 358 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiği öğrenildi.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilin istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılının ilk altı ayında kamu ve özel sektörde toplam 15 bin 358 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiği açıklandı.

Valilik Brifing Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu ile kurul üyeleri katıldı. Toplantıda il düzeyinde istihdam politikaları, işsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar, aktif işgücü programları, mesleki eğitim faaliyetleri ve iş gücü piyasasındaki gelişmeler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Vahdettin Özkan, istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin sektörlerin talepleri doğrultusunda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan tarafından yapılan sunumda, Ocak-Haziran 2026 dönemine ilişkin faaliyetler kurul üyeleriyle paylaşıldı. Buna göre, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 42 bin 349 kişiye bireysel danışmanlık verildi, 5 bin 904 işyeri ziyareti gerçekleştirildi ve kamu ile özel sektörde toplam 15 bin 358 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

İş Kulübü çalışmaları kapsamında 79 grupta bin 30 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama yöntemleri konusunda eğitim verildi. Meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında ise 251 eğitim kurumu ziyaret edilerek 5 bin 993 öğrenciye kariyer planlaması, meslek seçimi ve iş gücü piyasasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Aktif işgücü programları kapsamında açılan 332 programdan 5 bin 166 kişi yararlandı. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 122 programla bin 52 kişi meslek edinirken, İş Gücü Uyum Programı'nda devam eden 116 programdan 2 bin 684 kişi faydalandı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ise bin 230 katılımcının programlardan yararlanmaya devam ettiği bildirildi.

Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, 2026-2027 eğitim öğretim dönemine yönelik mesleki ve teknik eğitim planlamaları hakkında bilgi verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ise "Kadının Güçlendirilmesi" konusunda sunum yapılarak kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmalar kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ile görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı