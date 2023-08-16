Manisa Büyükşehir Belediyesi Üzüm Üreticilerine Destek Sağlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 7 bin 500 üzüm üreticisine yüzde 100 hibe ile 7 bin 500 top üzüm sergi örtüsü teslimi devam ediyor. Bu çerçevede Salihli, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde bin 550 üreticiye üzüm sergi örtüsü teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, üreticilerin daha çok üretip daha çok kazanması niyetiyle desteklerini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce yapılan zeytin kasası, üzüm sepeti gibi desteklerin yanında il genelindeki 7 bin 500 üzüm üreticisine yüzde 100 hibe ile 7 bin 500 top üzüm sergi örtüsünün dağıtım törenleri de devam ediyor. Salihli, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan törenler ile bin 550 üreticiye bin 550 top üzüm sergi örtüsü teslim edildi. Salihli ilçesinde bin üreticiye bin top, Ahmetli ilçesinde 150 üreticiye 150 top, Turgutlu ilçesindeki 400 üreticiye 400 top olmak üzere bin 550 top üzüm sergi örtüsünün teslimi gerçekleştirildi. Turgutlu ilçesinde düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, ilgili daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Turgutlu ilçesinde düzenlenen törende üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "2023 yılında 122 milyonluk bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdık. Geçen yıl da toplam 70 milyonluk bütçeyle kırsal kalkınmanın yanında olduk. 30 büyükşehir arasında kırsala, tarıma, hayvancılığa en fazla bütçesinden pay ayıran büyükşehirler arasında başı çekiyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz, gururluyuz. Toplam kırsalda yılbaşından bu yana gerek kendi projelerimiz gerek tarım il müdürlüğü ile ortak yaptığımız projelerde toplam 38 farklı alanda desteklerimiz devam etti. Geçen sene üzüm üreticilerine sepet, kelter dağıtmıştık. Zeytin üreticilerine ise kasa dağıtmıştık, sebze ve meyve üreticilerimiz biz de kasa, sepet kullanıyoruz, biz de istiyoruz dedi. Başkanımız Cengiz Ergün'e aktardığımızda bu sene sepet ve kasayı, üzüm ve meyve üreticilerine dağıttık. Toplam 120 bin kasa Eylül ayında zeytin üreticilerine dağıtımı başlanacak. Geçtiğimiz günlerde de 100 bin sepetin dağıtımını tamamladık. Üzüm ve zeytin üreticilerimize bu sene kasa ve kelterin haricinde, üzüm sergisi ve zeytin hasat örtüsü dağıtımını yapacağız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yapılan destekler tüm hızıyla devam ederken, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde de düzenlenen törenler ile üreticilere üzüm sergi örtüleri teslim edildi. Salihli'de düzenlenen törenlere ilgili müdürler ve üreticiler katılırken, Ahmetli ilçesinde düzenlenen törende ise Belediye Meclis Üyesi Salih Tekeli, ilgili daire müdürleri ve üreticiler katıldı. Üzüm sergi örtülerini teslim alan üreticiler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçen personellere teşekkürlerini iletti. - MANİSA