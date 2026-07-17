Manisa, B-Reçete Sisteminde Türkiye lideri

Manisa'da düzenlenen B-Reçete Sistemi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, kentin 13 bin 607 ürün çıkışıyla B-Reçete Sistemi üzerinden en fazla bitki koruma ürünü işlemi gerçekleştirilen il olduğunu açıkladı.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, il genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılarına yönelik "B-Reçete Sistemi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, bitki koruma ürünleri bayilerinin güvenli ve bilinçli tarımsal üretimde önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Manisa'da yürütülen B-Reçete Sistemi uygulamalarına ilişkin bilgi veren Karayılan, " Manisa, ülkemiz genelinde 504 bitki koruma ürünleri bayisi ile ikinci sırada yer alıyor. İlimizde 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla B-Reçete Sistemi üzerinden 13 bin 607 bitki koruma ürünü çıkışı gerçekleştirildi. Bu rakamla Türkiye'de sistem üzerinden en fazla bitki koruma ürünü çıkışı yapılan il konumundayız." dedi.

Toplantıda yürürlükteki bitki koruma ürünleri mevzuatı, numune alma usulleri, bayi ve toptancıların taşıması gereken asgari fiziki şartlar, görev ve sorumlulukları ile Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Sistemi ve BKÜ Veri Tabanı'nın etkin kullanımı hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Ayrıca B-Reçete Sistemi kapsamında reçete düzenleme süreçleri, kayıt ve izlenebilirlik uygulamaları, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alınarak uygulamada birlik sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Tarık Memiş, ilçe tarım ve orman müdürleri, Manisa'nın 17 ilçesinde faaliyet gösteren 504 bitki koruma ürünleri bayi ve toptancısı ile bitki koruma ürünleri kontrol görevlileri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı