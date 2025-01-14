Manisa 2024 yılında 842 milyon dolarlık tarımsal ihracat yaptı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2024 yılı çalışmalarının genel bir değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen ihracat rakamlarından bahsetti. Öztürk, Manisa'nın çok önemli bir ihracat şehri olduğunu vurgulayarak, 2024 yılında sadece tarımsal üretimin 842 milyon doların üzerinde gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2019 yılında 584 milyon dolar olan ihracat gerçekleştiren Manisa 5 yıl sonunda ihracatını 258 milyon dolar artırarak 842 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Tarımsal ve hayvancılık sektörü üzerinden 2024 yılını değerlendiren Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "İhracatımızı artırmak için ciddi gayret sarf ediyoruz. Her ürünü üretmek kıymetli ama ülkemize döviz getirecek ürünleri üretip katma değerli hale getirerek daha fazla ülkemize döviz girdisi sağlamanın ayrı bir kıymeti var." dedi.

"ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler sıralamasında Manisa 3'üncü"

Manisa'nın çok önemli tarım şehri olduğunu ifade eden Öztürk, 2024 yılı itibariyle Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 87 bin 119 çiftçinin bulunduğunu, ÇKS'ya göre Türkiye üçüncüsü olduklarını kaydetti. İklim ve Gediz'in getirdiği bereketli toprakların avantajlarıyla birçok üründe Türkiye ortalamasının üzerinde verim alan bir kent olduğunu, bakanlık olarak da bu üretim sürecine katkı sunduklarını belirtti.

Üzümde Türkiye lideri

Manisa'da 5 milyon 163 bin dekarın üzerinde tarım arazisinin bulunduğunu ifade eden Öztürk, Gediz gibi bereketli bir alana sahip olmanın Manisa için güçlü bir yanı olduğunu, bunun çıktılarını almak için çok iyi kullanılması gerektiğini aktardı. Üzümün başkenti olan Manisa'nın kurutmalık ve sofralık üzümde Türkiye lideri olduğunu söyleyen Öztürk, bu anlamda ülkeye ciddi olarak döviz girdisi sağladıklarını dile getirdi. "Etli tavuk üretiminde birinciyiz." diyen Öztürk, "Hindi ve yumurtalık tavuk üretiminde ikincisiyiz. Salçalık domates üretiminde ikinci sıradayız. Tütün üretiminde Türkiye üçüncüsüyüz." dedi.

Sadece üzümden 500 milyon dolarlık ihracat

Üzümünü ihracata konu olan stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Sultani çekirdeksiz üzüm konusunda tescilli coğrafi işaret aldık. Bu konuda Manisa Ticaret Borsası Başkanımıza teşekkür ederim. Üzümün coğrafi işaret alınmasında büyük katkı sundular. Asma yaprağı ile ilgili de coğrafi işaret aldık. Bu ürün ciddi bir ihracata konu olan ürünlerdir. Ürettiğimiz çekirdeksiz kuru üzümün yaklaşık yüzde 92'sini ihraç ediyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler hep zor pazarlar olan İngiltere, Almanya, Hollanda, Japonya hatta Amerika'ya kadar ihracat gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında 500 milyon doları geçtik. Son yıllarda yüksek üzüm fiyatlarıyla ihracat yapıyoruz. Salamura yaprakta da güçlü bir ihracatımız var. İnşallah 2025 yılında bunu daha da ileriye taşıma hedefimiz var. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla birlikte" diye konuştu.

Tarım ihracatının her geçen yıl arttığını açıklayan Öztürk, son 5 yılda 258 milyon dolarlık bir artışın yaşandığına dikkat çekti. Öztürk, "Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2019 yılında 584 milyon dolar olan ihracat rakamlarımız 2024 yılında 842 milyon doları geçmiş durumda. Dolayısıyla bu rakam her geçen yıl yükseliyor. Biz bakanlığımızın yetkisiyle ihracat bilgi sistemi yani yazılıma sahip bir iliz. Bu sistem üzerinden yürütüyoruz bunları. Bakanlığımıza ihracatımızdan dolayı açtıkları bu alan için teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Zeytin ağacıyla birinciyiz"

Manisa'nın 31 milyondan fazla zeytin ağacıyla ülkemizde ilk sırada yer aldığını açıklayan Öztürk, "Sofralık zeytin üretiminde birinciliğimiz devam ediyor. Bu konuda diğer illere oranla uzak ara lideriz. Zeytinyağı elde etmek amacıyla zeytin üretiminde Türkiye ikincisi konumundayız. Zeytindeki gücümüz her geçen gün artıyor. TÜİK verilerine göre 31 milyon 600 bin ağaç sayısıyla Türkiye birincisiyiz. Bu sayılar artacak. Bu bize ne getirdi. 835 bin tonun üzerinde bir zeytin üretimi getirdi. 212 bin tonu yaklaşık sofralık, 410 bin tonun üzerinde de yağlık zeytin olarak bir üretimle ülkemize katkı sağlama imkanı bize verdi. Türkiye'nin ilk ve tek zeytin ihtisas organize sanayi bölgesine sahip olmanın avantajı biz zeytin ve zeytinyağı ihracatında katkı sağlıyor. Zeytinyağında da 1 Ocak-30 Kasım verileri var elimizde. 57 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. Önemli bir ihracat şehriyiz" dedi.

Üreten ve tüketen tüm paydaşlarla birlikte yönetmeye önem verdiklerini vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: "Manisa gıda, tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olmakla birlikte aynı zamanda alternatif kaynaklarına sahip. Jeotermal seracılıkla ilgili yeni yatırımlar Manisa'ya kazandırılıyor. Bu da ayrı bir güce kavuşmasına sahip olduğunu gösteriyor. Üreticilere ve tüketicilere hizmet veriyoruz. Üreten ve tüketen tüm paydaşlarla beraber çözüm bulmaya, yönetmeye önem veriyoruz. Kırsal kalkınmada rekabet edebilir bir şehir olmanın yanında tarımda teknolojiyi en üst seviyede kullanma gayretinde olan, tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi anlamında hem Manisa'ya hem ülkemize de hem de ihracatımızdan dolayı dünyadaki birçok noktaya hizmet etmeye çalışıyoruz 923 personelimizle birlikte. Hepsine teşekkür ediyorum." - MANİSA