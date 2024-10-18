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Manavgat'ta 'İş Yerinde Ruh Sağlığı' Semineri Düzenlendi

Manavgat'ta 'İş Yerinde Ruh Sağlığı' Semineri Düzenlendi
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ve Manavgat Devlet Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerde, iş yerindeki ruh sağlığının önemi, stres yönetimi ve çalışanların psikolojik iyi oluşunu destekleme yolları ele alındı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Devlet Hastanesi iş birliğiyle "İş Yerinde Ruh Sağlığı" semineri gerçekleştirildi. Manavgat Devlet Hastanesi'nden Psikolog Dr. Gülcan Ergin konuşmacı olarak katıldığı seminerde iş yerinde ruh sağlığının önemi, stres yönetimi ve çalışanların psikolojik iyi oluşunu destekleme yolları hakkında bilgi verdi.

MATSO ve Manavgat Devlet Hastanesi iş birliğiyle "İş Yerinde Ruh Sağlığı" semineri gerçekleştirildi. MATSO Akademi bünyesinde gerçekleştirilen seminere MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar ile komite üyeleri ve üyeler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, çalışma hayatının getirdiği zorlukların ruh sağlığını doğrudan etkilediğini ifade ederek, sağlıklı bir ruh halinin motivasyonu artıracağını ve düşünmeyi teşvik edeceğini belirtti. Stres ve kaygı gibi olumsuz durumların iş gücü kaybına yol açabileceğini vurgulayan Başkan Güngör, "Bu tür olumsuzluklar devamsızlık sorunlarına ve kurumsal itibara zarar verebilir. Bu nedenle, iş yerlerinde ruh sağlığını desteklemek için stratejiler geliştirmek, çalışanlarımız ve kurumlarımız için son derece önemlidir. Hedefimiz, daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmaktır" dedi.

Konuşmanın ardından Psikolog Dr. Gülcan Ergin tarafından verilen "İş Yerinde Ruh Sağlığı" seminerinde, işverenlerin çalışanlarından en iyi verimi alabilmeleri için doğru kişilik analizi yaparak, her bireyi yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmeleri gerektiği vurgulandı.

Dr. Ergin, bu yaklaşımın iş yerinde verimliliği artıracağını, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını güçlendireceğini belirterek, düzenli iletişim ve destekleyici bir çalışma ortamı oluşturarak, çalışanların ruh sağlığının korunmasına katkıda bulunmanın önemine dikkat çekti. Ergin, bu stratejilerin hem bireylerin hem de kurumun başarısını artıracağını ifade etti

Seminerin ardından emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Güngör, "Başta Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü olmak üzere, Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Deniz'e, seminerimizde önemli bilgiler aktararak bizleri aydınlatan Psikolog Dr. Gülcan Ergin, Ergoterapist Minehan Bozkurt ve Hemşire Ayşe Boğa'ya, ayrıca seminere katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve etkinliğimize katılan tüm üyelerimiz ile halkımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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