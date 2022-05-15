Emeklilikte yaşa takılanlar Maltepe'deki mitinge akın etti: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz - Haberler

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Emeklilikte yaşa takılanlar Maltepe'deki mitinge akın etti: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Emeklilikte yaş sınırına takılan binlerce kişi bugün Maltepe miting alanında bir araya geldi. Mitinge Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül de katıldı. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, miting konuşmasında "Bizim tek meselemiz EYT'dir. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) Maltepe miting alanında toplandı. Alana, Türkiye'nin birçok ilinden Eyt'liler 12.00'de gelmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis kontrol noktalarından geçerek içeriye alındı.

Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş bugün Maltepe'deki mitinge akın etti

Mitinge, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Mitingde konser düzenlendi, halk oyunları da oynandı.

Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş bugün Maltepe'deki mitinge akın etti

Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşma yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem yok. EYT problemi bize, yani Türkiye'ye has bir problemdir. Nedenleriyle, nasıllarıyla, tamamen yerli ve milli toplumsal bir problemdir. Yaklaşan genel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır.

Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş bugün Maltepe'deki mitinge akın etti

Yasal olmayan hiçbir şeyde ısrarcı değiliz. Biz sadece yasaların geriye dönük işlemeyeceğini söylerken ısrarcıyız ve olmaya da devam edeceğiz. İşe giriş başlangıç tarihimizde bize sunulan şartlar neyse o şartların yerine getirilmesinde ve insanca yaşanır bir emekli maaşında ısrarcıyız. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz" dedi.

Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş bugün Maltepe'deki mitinge akın etti

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye, Maltepe, Miting, EYT, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (16)

Murat ÖREN:

Elli yaş üstü çok işsiz insan var. Firmalar yaşlarından dolayı iş vermiyor. Kapanan fabrika firma çok. Gençleri iş buluyor ama belli yaş gurupları sürünüyor. Komsum var matbaa kapandı üç yıldır işsiz. Çoluk çocuk perişanlar.

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DİYAR BEKİR:

hepsinin bir eli yağda bir eli balda amaç hükümete düşmanlık iktidarda chp olsaydı orda bitane adam göremezdiniz

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baklavacı çeto :

eyt liler haklı tabi ve seslerini bir mitingle duyurmaları en doğal hakları. yalnız orada bulunan şu 3 parti liderini de gözüm tutmadı.

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