Malezya: Artan yakıt fiyatları nedeniyle bazı hava yolu şirketleri uçuşlarını azaltabilir

Malezya, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu yakıt fiyatlarının daha da artması durumunda bazı hava yolu şirketlerinin seferlerini azaltma yoluna gidebileceğini bildirdi.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava yolu yöneticileri, havalimanı işletmecileri ve uçak yakıtı tedarikçileri ile toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakanlığının tüm paydaşlarla, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu artan yakıt fiyatları konusunda iletişimde kalacağını kaydeden Loke, önceliklerinin hava kargo operasyonlarının devam etmesi olduğunu vurguladı.

Loke, "Yakıt giderleri, operasyon giderlerinin yarısını geçtiği için yakıt maliyetleri artmaya devam ederse hava yolları, bazı uçuşlarını durdurmak zorunda kalabilir." ifadesini kullandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.