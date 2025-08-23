Malazgirt Zaferi Etkinlikleri Otel Doluluk Oranlarını Yüzde Yüze Ulaştırdı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri ve yaz boyunca artan ziyaretçi ilgisi, Tatvan'daki otelleri yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaştırdı.

Bitlis'in Ahlat ve Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bölgeye yoğun ziyaretçi akını yaşandı. Yaz boyunca da süren ilgiyle birlikte Tatvan'daki otellerde doluluk oranları yüzde yüze yaklaştı.

Tatvan'da otel işletmeciliği yapan Kenan Karaman, etkinliklerin bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirterek, "Yaz sezonu boyunca dışarıdan gelen misafirlerimiz sayesinde doluluk oranlarımız oldukça yüksek seyretti. Özellikle Ahlat'ta düzenlenen şenlikler nedeniyle son dönemde neredeyse tüm otellerde tam kapasiteye ulaşıldı. Bu durum hem bölge ekonomisine hem de turizmine canlılık kattı" dedi. - BİTLİS