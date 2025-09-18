Malazgirt'te Şeker Pancarı Alım Kampanyası Başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2025-2026 yılı şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı. Çiftçiler ve kurum temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği törende, üreticilerin emeği ve tarımsal katkısı bir kez daha ön plana çıktı.

Pancar alım tesislerinde düzenlenen törende konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, çiftçilerin trafik güvenliği konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek, "Gece ışıklandırması çok önemli. Reflektörsüz, farları çalışmayan traktörler ciddi kazalara yol açabiliyor. Hepimiz dikkatli olmalı, özen göstermeliyiz. Şeker fabrikamız, jandarmamız, tarım müdürlüğümüz ve ziraat odamız üzerine düşeni yapıyor. Çiftçilerimize düşen ise güvenliği sağlamak ve ürünlerini en sağlıklı şekilde teslim etmek" dedi.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ise Malazgirt'in hem tarihi hem de tarımsal üretimiyle bölge için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Erdoğan, geçen yıl Malazgirt'ten yaklaşık 135 bin ton pancar alımı yapıldığını ve bölge ekonomisine 350 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlandığını belirterek, bu yıl da benzer bir rakamla 400-450 milyon TL arasında destek sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da, üreticilerin trafik kurallarına uymalarının önemine dikkat çekerek, özellikle traktörlerin far ve reflektörlerinin çalışır durumda olması gerektiğini vurguladı. Kılıç, kampanyanın kazasız belasız ve bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, Şeker Fabrikası Müdürü Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren 3 çiftçi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Daha sonra alım sahasına geçen Fabrika Müdürü Kürşat Erdoğan, alımları yerinde inceleyerek, üreticileri temiz ve topraksız pancar getirmeleri konusunda uyardı. - MUŞ