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Malatya Ticaret Borsası Başkanı: Kuru kayısıda fiyat istikrarı için TMO ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri devreye alınmalı

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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı fiyatlarında istikrar sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısıda fiyat istikrarı için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Malatya'da, devam eden kayısı hasadına ilişkin açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "2020-2021 yıllarında Bakanlar kurulu kararı ile ilk kez kuru kayısı alımı gerçekleştiren TMO piyasalarda olumlu bir durumun yaşanmasını sağlamıştı. Kuru kayısı fiyatlarında ciddi bir anlamda geri gitme söz konusu bu noktada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) artık ürüne müdahale kararının geldiğini görüyoruz" dedi.

"Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale kararının geldiğini görüyoruz"

Malatya'da yeni dönem hasadın devam ettiğini aktaran Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan," Kuru kayısı fiyatlarını iki ay önceki fiyatlar ile karşılaştırdığımız zaman fiyatlarda önemli bir miktarda gerilme söz konusu. Bu durumun çeşitli sebepleri var. Son üç yılda üretim maliyetlerinde bir artış söz konusu. Buna paralel olarakta üreticiden alınan hammadde fiyatlarına baktığımız zamanda ciddi bir sıkıntı görüyoruz. Burada piyasaları regüle edecek, aktör Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO). 2020-2021 yıllarında Bakanlar kurulu kararı ile ilk kez kuru kayısı alımı gerçekleştiren TMO piyasalarda olumlu bir durumun yaşanmasını sağlamıştı. Kuru kayısı fiyatlarında ciddi bir anlamda geri gitme söz konusu bu noktada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) artık ürüne müdahale kararının geldiğini görüyoruz. Piyasayı regüle edecek bir güce ihtiyaç var. Geçmiş yıllara göre, üretim miktarlarımızda artış piyasadaki arz talep dengesini bozdu. Dolayısıyla piyasaları dengeleyecek güç Toprak Mahsulleri Ofisi'dir. Bu noktada en önemli husus Malatya'daki siyasi aktörlerdir. Milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasalara müdahale ederek kuru kayısı alım kararı almasını sağlamalıdır. Dolayısıyla bu noktada en büyük görev siyasilere düşmektedir" ifadelerini kullandı.

"Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kuru kayısı alımı yapmalı"

Kayısı da fiyat istikrarını sağlayacak önemli aktörlerden birinin de Tarım Kredi Kooperatif Marketleri olduğunu kaydeden Başkan Özcan," Özellikle iç piyasada ürünü tüketiciye ulaştıramıyoruz. Tüketicinin alım gücünü zorlayan rakamlarla karşılaşıyoruz. Özellikle alışveriş merkezlerinde kuru kayısı fiyatlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Burada piyasaları regüle etmesi gereken en önemli aktör olarak Tarım Kredi Kooperatif Marketleri görüyoruz. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bir çok farklı üründe bunu daha önce yaparak önemli bir görev üstelendi. Bizler bu yıl kuru kayısı konusunda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin devreye girmesini bekliyoruz. Şuan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 4 bine yakın şubesinde kayısı satışları yapıyor ama bizler özellikle bu yılki yeni mahsullerde alım yapılmasını bekliyoruz. Bizlerin ürütülen ürünleri tüketiciyle buluşturmamız lazım. Dolasıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gibi kamu desteği ile yürüyen işletmelerin Malatya kayısını mutlaka kendi raflarında tüketicilere sunmasını istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Ramazan Özcan Malatya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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