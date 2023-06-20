Malatya-Sivas Bölgesel Treni seferleri başladı

Malatya- Ankara arasında 4 Eylül Mavi Ekspresi ile yaklaşık 16 saat süren yolculuk süresi, hızlı tren bağlantısı ile 7 saate düştü. Malatya-Sivas Bölgesel Treni, 262 koltuk kapasitesine sahip ve iki kent arasındaki seferini 3 saat 40 dakikada tamamlayacak. Tren, Yazıhan, Hekimhan, Akgedik, Akçamağara, Demiriz, Çetinkaya ve Yenikangal olmak üzere 7 istasyonda duracak. Hızlı ve bölgesel treni birlikte kullanarak Ankara ve İstanbul yönlerine yapılacak seyahatlerde Malatya-Sivas parkuruna yüzde 50 indirim uygulanacak. Her gün yapılacak seferlerde Malatya'dan 08.10'da kalkacak tren, 11.50'de Sivas'a ulaşacak. Sivas'tan 16.10'da hareket eden tren ise Malatya'ya 19.50'de varacak.TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, yakın zamanda Sivas'ı Ankara'ya hızlı trenle bağladıklarını belirterek, "Böyle olunca da Malatya'yı Ankara'yla buluşturmanın yollarını düşündük. Arkadaşlarımız teknik olarak çalıştılar ve olabileceğini anladık. Bugün ilk seferi yaptık. Fiyat olarak çok cazip, emniyet olarak zaten bilinen bir gerçek ve sürati de eklerseniz çok cazip optimum bir ulaşım koridoru çıktı Malatya Ankara arasında. İnşallah bu zamanı biraz daha öne çekmeye çalışacağız" dedi.