Haberler

Bakan Uraloğlu, "Malatya Kuzey Çevre Yolu 3. Kesim İnşaatı İnceleme Programı"nda konuştu Açıklaması

Bakan Uraloğlu, 'Malatya Kuzey Çevre Yolu 3. Kesim İnşaatı İnceleme Programı'nda konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 21 yılda 143 milyar lira yatırıldığını açıkladı. Bakan, Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun 3. kesim inşaatında önemli bilgiler paylaştı ve projenin trafik güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 143 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Malatya Kuzey Çevre Yolu 3. Kesim İnşaatı İnceleme Programı"ndaki konuşmasında, proje hakkında saha incelemesi yaptıklarını ve yetkililerden bilgi aldıklarını söyledi.

Malatya'nın 16 ilin geçiş noktasında bulunduğu için stratejik açıdan ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem verdiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılından bu yana Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 143 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Toplam 53,5 kilometre uzunluğunda 3 etap halinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz Malatya Çevre Yolu ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit geçişlerden dolayı kapasitesinin üzerinde hizmet veren şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması bakımından şehrimizin gelişimi ve trafik güvenliği için çok önemli projedir. Yolumuzun 26,1 kilometrelik 1. etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açmıştık. 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimi de geçen yıl açtık."

Proje üzerinde 710 metre uzunluğunda 8 köprü ve 8 üstgeçit köprüsü inşa ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, yolun 38,2 kilometresini hizmete açtıklarını ifade etti.

Elazığ-Malatya ayrımı Pütürge Kavşağı'ndaki 15,3 kilometrelik 3. etaptaki çalışmaların ise sürdüğünü dile getiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol daha yaparak 42,2 kilometreyi bitirdik. Proje kapsamındaki 15 adeti köprülü kavşak ve 8 adeti üst geçit köprüsü olan 3 bin 259 metre uzunluğundaki 35 köprüden de 2 bin 450 metre uzunluğundaki 26'sını tamamladık. Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 50 dakikaya kadar çıkan mevcut şehir geçişini 25 dakikaya düşüreceğiz. Bu yolumuz ile zamandan 623 milyon lira, akaryakıttan 409 milyon lira olmak üzere yıllık 1 milyar 32 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 19 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir

Beştepe'den "umut hakkı" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı

Kayısının kilosu da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı