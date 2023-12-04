Malatya'nın ihracat rakamları düşüyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ihracatçı firmaların deprem öncesi seviyeye ulaşamadığını belirterek, ihracatın büyümeye olan katkısının artırılması için yeni teşvikler çıkarılması gerektiğini söyledi. Kasım ayında Malatya'nın ihracatı bir önceki aya göre yüzde 10 düşüşle 38 milyon 177 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın 11 ayında ise ihracat yüzde 12 düşüşle 355 milyon 805 bin dolara geriledi.

Malatya'nın ihracat rakamlarının düştüğünü kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İhracatçı firmalarımız personel ve üretim anlamında deprem öncesi seviyeye hala ulaşamadı. Ülkemizin büyüme performansı genel olarak iyi, ancak net ihracatın büyümeye katkısı düşüyor. İhracatın büyümeye olan katkısının artırılması ve sürdürülebilir bir büyüme yakalanması için ihracatçı firmalarımız için yeni teşvikler çıkarılmalı" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Büyük depremler yaşamış Malatya'nın ihracat rakamları düşmeye devam ediyor. Malatya'dan kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 10 düşüşle 38 milyon 177 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Ayrıca kasım ayı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşüşle gerçekleşti.

Malatya'nın 11 aylık ihracatında da (Ocak-Kasım) düşüş yaşandı. Bu yılın 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 355 milyon 805 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yılın yüzde 15 düşen bir ihracatla kapanacağı öngörülüyor.

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya olarak 6 Şubat depremleri sonrası tam anlamıyla toparlanamadık. İhracat rakamlarımız düşmeye devam ediyor. İhracatçı firmalarımız personel ve üretim anlamında deprem öncesi seviyeye hala ulaşamadı. Üretimde yaşadığımız sıkıntılara bir de pazar daralması eklendi. İşçilik maliyetleri çok yüksek, girdi maliyetleri artıyor. Öte yandan navlun avantajımızı da kaybediyoruz. Çünkü Çin'den Avrupa'ya konteyner fiyatları düşüyor. Bu da ihracatımız üzerinde risk oluşturuyor. Ülkemizin büyüme performansı genel olarak iyi, ancak net ihracatın büyümeye katkısı düşüyor. İhracatın büyümeye olan katkısının artırılması ve sürdürülebilir bir büyüme yakalanması için ihracatçı firmalarımız için yeni teşvikler çıkarılmalı" diye konuştu. - MALATYA