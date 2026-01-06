Haberler

MTB Başkanı Özcan: "Zor şartlara rağmen 303 milyon dolarlık kayısı ihracatı gerçekleştirdik"

MTB Başkanı Özcan: 'Zor şartlara rağmen 303 milyon dolarlık kayısı ihracatı gerçekleştirdik'
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2025 yılının zorlu geçmesine rağmen kuru kayısı ihracatından 303 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Kayısının Malatya'nın stratejik tarım ürünü olmaya devam ettiğini belirtti.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2025 yılının Malatya açısından oldukça zor geçtiğini belirterek, zirai don ve deprem gibi olumsuzluklara rağmen kuru kayısı ihracatında 303 milyon dolarlık gelir elde edildiğini söyledi.

MTB'de düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2026 yılının hem Türkiye hem de Malatya için hayırlı olması temennisinde bulundu. 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın fiziki ve sosyal anlamda yaralarını sarmaya çalıştığını ifade eden Özcan, 12 Nisan 2025'te yaşanan zirai don olayının da kayısı üretimini ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

2025 yılında fındık hariç kuru meyve ihracatından elde edilen gelirin yaklaşık 303 milyon dolarlık bölümünün Malatya kayısısından sağlandığını belirten Özcan, kayısının Malatya ihracatının temel ve stratejik tarım ürünü olmaya devam ettiğini ifade ederek, "2025 yılında Malatya'dan toplam 47 bin 699 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bu ihracattan 303 milyon 584 bin dolar gelir elde edildi. Bir önceki yıl 76 bin ton ihracat yapılmıştı. Miktar bazında yüzde 38'lik bir düşüş yaşandı ancak gelirdeki düşüş yüzde 25 seviyesinde kaldı. Bu da fiyat artışlarının etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin 2025 yılında fındık hariç toplam 1,7 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı yaptığını belirten Özcan, bunun yaklaşık 303 milyon dolarının Malatya kayısısından elde edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Özcan, "Kayısı, hem Malatya hem de Türkiye ihracatı açısından stratejik bir tarım ürünü olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın sadece tarımda değil hayvancılıkta da bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Özcan, yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık kırmızı et ticaretinin Malatya üzerinden gerçekleştiğini kaydetti. - MALATYA

