Malatya Kayısısı Hasadı Başladı

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya kayısısında hasat başladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte hasadın başladığını, rekoltenin geçmiş yıllara göre yüksek olmasından dolayı ihracatın bu yıl önemli olacağını belirtti.

Yaş ve kuru kayısı ihracatında ciddi ekonomik gelir elde etmeyi planladıklarını dile getiren Özcan, "Şu an civar illerden, Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen iş arkadaşlarımız hasatta çalışıyor. 45 günlük hasat döneminde önemli iş gücüne ihtiyacımız var. Kısmen iklim değişikliğinden dolayı bu yıl bir hafta erken olgunlaşmayla karşı karşıyayız. Son günlerdeki sıcaklık kayısının hızlı olgunlaşmasına neden oldu. Sıcaklık, üründeki şeker oranının tahminlerimizin üzerinde olmasına sebep oldu, bu sevindirici bir gelişme." diye konuştu.

Özcan, tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin ton olarak açıklandığını hatırlattı.

Hasat edilen kayısının hızlıca ihracata hazırlandığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Kuru kayısı ihracatından 750 milyon dolar gelir hedefliyoruz. Dünya kayısı başkenti olma özelliğimizi koruyoruz. Kayısı hasadının 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Yaş kayısıda önemli hedeflerimiz var. Artık yurt içi ve dışındaki tezgahlarda Malatya kayısısı rahatlıkla alınıp tüketilebilir. Malatya kayısıları yeni yeni raflara inmeye başladı. Tüketicinin Malatya kayısısı ile ilgili hassasiyetini korumasını rica ediyoruz. Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini gerçekleştiren Malatya, bu yıl hedefi yüzde 10 olarak ortaya koydu."

30 bin ton yaş kayısı ihracatı hedefleniyor

Bu yıl yaş kayısıda ihracat hedeflerini yükselttiklerine dikkati çeken Özcan, "Bu yıl yaş kayısıda ihracat hedefimiz 30 bin ton. Ürünün olgunlaşma süreciyle dalda bitme süresi 45 gün. Bu süreç içerisinde ürünü hızlıca daldan indiriyoruz. Termokinli araçlarla ürün, işletmelere transfer oluyor. Burada paketlendikten sonra dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Geçen yıldan daha fazla bir ihracat yapmayı planlıyoruz. Yaş kayısı ihracatında bu yıl 100 milyon dolara yakın ihracat hedefi ortaya koyduk. Bu 45 günlük süre içerisinde doğa ve tabiat izin verirse biz 30 bin ton yaş kayısı ihracatıyla 100 milyon dolar gelir hedefliyoruz." diye konuştu.

Bir ihracat firmasının Genel Müdürü Mahmut Bak ise ilk hasatla birlikte ihracata başladıklarını belirterek, "Şu an bahçelerde yaklaşık 400 kişi hasat yapıyor, işletmede yaklaşık 150 kişiyle paketleme yapıyoruz. Kayısılar Avrupa'daki market zincirlere ihraç ediliyor. Özellikle Almaya'daki zincir marketlerle Uzak Doğu'daki bazı pazarlara ihracat yapıyoruz. Ürünün üretim miktarının bu yıl yüksek olmasından dolayı satış rakamlarının da yüksek olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.