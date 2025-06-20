Malatya İhracatı Zirai Don Engeliyle Karşılaşıyor

Malatya İhracatı Zirai Don Engeliyle Karşılaşıyor
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Basri İlhan, ihracatın yeniden yükselişte olduğunu ancak zirai donun olumsuz etkileri nedeniyle ihracat rakamlarında düşüş yaşandığını belirtti. İhracatçılar için yeni teşviklerin ve Türk Eximbank'tan desteklerin önemi vurgulandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Yardımcısı Basri İlhan, "Deprem sonrası yeniden yükselme trendinde olan ihracatımız, bu seferde zirai don engeliyle karşı karşıya. İlimiz ihracatının devamlılığı için yeni teşviklere ihtiyacımız var" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Türk Eximbank iş birliğinde ihracat kredisi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Basri İlhan, "İhracatçı üyelerimizin yeni pazarlar bulmaları, ihracat miktarlarını artırmaları ve ihracat yapmamış üyelerimizin de ihracata yönelmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda Odamızda kurduğumuz Dış Ticaret Birimi aktif bir şekilde çalışıyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi ilimiz ihracatını bıçak gibi kesti. O yılı yüzde 20 düşen ihracatla kapadık. 2024 yılında ise önceki yıla göre yüzde 9 artışla 426 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl amacımız 500 milyon doları aşmak" dedi.

Malatya'nın ihracat rakamlarını 12 Nisan'da yaşanan zirai donun olumsuz etkilediğini belirten İlhan, "Yükselme trendinde olan ihracatımız, bu seferde zirai don engeliyle karşı karşıya. Son iki aydır ihracatımızda düşüş yaşıyoruz. Kuru kayısı ihracatımızdaki düşüş, şehrimiz ihracatını genel manada olumsuz etkiliyor. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescilli Malatya Kayısısında yaşanan ihracat düşmesi doğrudan ülke ekonomisini de etkileyecek. Hem ekonomimizin olumsuz etkilenmemesi hem de dış pazarımızı kaybetmememiz için hükümetimizin bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. Özellikle ürün taahhütlerini yerine gelebilmesi ihracatçı üyelerimizin karşılaşacağı yaptırım ve sorunların bertaraf edilmesi için ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız tarafından gerekli destek sağlanmalıdır. İhracatçı firmalarımıza bu süreci atlatabilmeleri için uygun koşullu kredi imkanları tanınmalıdır. İşte tamda burada Türk Eximbank'tan pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Türk Eximbank'tan, artan maliyetler sebebiyle rekabet gücü zayıflayan üyelerimize can suyu olacak düşük faizli krediler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Basri İlhan'ın konuşmasının ardından sunuma geçildi. Türk Eximbank Kahramanmaraş Şube Müdürü Sayın İbrahim Halil Yıldırım tarafından ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve risk yönetimlerine destek olmak amacıyla; kısa, orta ve uzun vadeli kredi destekleri ile ihracat alacakları sigortası konuları hakkında bilgiler aktarıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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