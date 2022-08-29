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Malatya haber: Malatya TSO seçimleri 2 Ekim'de

Ekonomi Haberleri

Malatya haber: Malatya TSO seçimleri 2 Ekim'de

Malatya haberleri... Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimlerinin 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimlerinin 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

MTSO tarafından kamuoyuna duyuru olarak yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 83. Maddesi ve Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca Oda-Borsa organ seçimlerinin yapılması planlanmaktadır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu olarak seçim tarihimizi 2 Ekim 2022 Pazar günü olarak belirleyerek başvurumuzu İlçe Seçim Kurulu'na yaptık. Yapılacak seçimin üyelerimize ve ilimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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