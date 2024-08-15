Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, mücbir sebep süresinin uzatılmasını istiyor

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir, 31 Ağustos'ta sona ermesi beklenen mücbir sebep uygulamasının uzatılması çağrısında bulundu.

MAGİNDER Dernek Başkanı Salih Karademir, kent merkezi Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bazı STK'larında katılımları ile basın açıklaması yaptı. Depremin Malatya'da büyük bir yıkımı ortaya çıkardığını kaydeden Karademir, mücbir sebep uygulamasının mutlaka devam etmesinin gerektiğini ifade ederek, "Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerde mücbir Sebep süresi 5 yıl süre ile uzatıldı. Bölge esnafına KOSGEB üzerinden destekler sağlandı. Elektrik, su, ısınma faturaları 1 yıl boyunca hiç okunmadı ve sonraki süreçte faizsiz olarak ertelendi. Kurum borçları faizsiz olarak ötelendi, bölge cazibe merkezi haline getirildi. Esnafa özel düşük faizli kredi olanakları sağlandı, özel bankalar ile devlet arasında görüşmeler yapıldı ve bu bankalardan olan kredi ve kredi kartı borçları faizsiz olarak ertelendi. Çeklerin ödeme süreleri uzatıldı ve ticari hayatın aksamaması adına çeklerin yazılmaması için çalışmalar yapıldı" dedi.

"Deprem bölgeleri, mücbir sebep süresinin sonlandırılmasını kaldırabilecek güçte değildir"

KOSGEB desteği verilmiş olmasına rağmen, destek kredisi onaylanan ancak hala krediye ulaşamayan esnafların bulunduğunu belirten Karademir, "Esnafımız vatandaşları işe alarak istihdamı artırmak istiyor, ancak SSK maliyetleri çok yüksek. En azından deprem bölgelerine özel olarak, 27103 sayılı SGK teşviki uygulanabilir ya da bölgeye özel yeni bir teşvik oluşturulabilir. Alternatif olarak, 5 personel çalıştıran firmaların SSK borçlarının yüzde 50'si devlet desteğinden karşılanabilir. Henüz bitmemiş olan ticaret merkezleri nedeniyle, bölgede birçok esnafın mevcutta yeri yok ve konteynerler yetersiz kalmaktadır. Bu durum ticari hayatı olumsuz etkilemektedir. Ticaret merkezlerinin tamamlanması ve esnafın kalıcı bir çözüm bulması sağlanmalıdır. Bölge esnafına özel düşük faizli kredi paketleri açıklanabilir. Bölgelerde esnaf niteliği taşımayan ve serbest meslek erbabı olarak görülen muhasebeciler, emlakçılar gibi meslek grupları hiçbir destek alamamıştır. Bu gruplar için de özel kredi paketleri açıklanabilir. Deprem bölgesinde kalıp büyüme eğilimi gösteren firmalara Organize Sanayi Bölgesinde yer veya diğer destekler verilebilir. Örneğin, yer tahsisi yapılabilir ve bu tahsisin bir kısmı devlet hazinesinden karşılanabilir. Deprem sonrasında ticari hayata başlayan firmalar mücbir sebep kapsamı dışında kalmış olup, aynı zamanda hiçbir destekten faydalanamamıştır. Bu esnaflar için özel destek paketleri açıklanabilir veya mücbir sebep kapsamına alınabilirler. Deprem bölgelerinde faaliyet gösteren SMMM'ler ile kurumlar arası bilgi akışında destek olunabilir. Maliye ve SGK kurumlarında depremden ötürü eksik personel bulunmaktadır. Beyanname süreçlerinde, yeni gelen kanunların uygulanmasında daha esnek davranılabilir. Enflasyon muhasebesi uygulamaları bu bölgelerde uygulanmayabilir, kapsam dışına alınabilir. Birçok SMMM'nin ofisi hasarlı olup, veriler ve dosyalar zayi olmuştur bu nedenle zorunlu tutulan enflasyon muhasebesi uygulansa bile sonuçlar ve veriler sağlıklı değildir. Deprem bölgesinden göç eden nitelikli personellerin bölgeye geri dönmesi için taşınma desteği, nakliye desteği, kira desteği veya barınma desteği verilebilir. Bölgede yer alan Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası, SMMM Odası gibi odaların oda aidatları hazineden karşılanabilir. Deprem bölgeleri, mücbir sebep süresinin sonlandırılmasını kaldırabilecek ne ekonomik ne de psikolojik güçte değildir. Bölge esnafını kaybetmemizin yanı sıra, bu sürenin uzatılmaması durumunda bölge vatandaşını da kaybetmeye başlayacağız. Bu illerin ayakta kalabilmesi adına mücbir sebep sürecinin uzatılmasını arz ediyoruz" diye konuştu - MALATYA