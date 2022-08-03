Malatya ekonomi: Malatya'da kayısı hasadı devam ediyor

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Malatya'da çiftçilerin hasat telaşı sürüyor.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında hasat devam ediyor.

Doğanşehir ilçesinde üretim yapan Ekrem Doğan, AA muhabirine, ekonomik anlamda Malatya'nın can damarı olan kayısıda hasadın bir ayda yapıldığını söyledi. Doğan, "İlçemizde hasat Malatya'ya göre 25 gün geç yapılıyor. Kayısı hasadını yaparken bu güneşin altında yorulmamamız mümkün değil. Şırnak ve Şanlıurfa'dan gelen yatılı işçilerimiz var. Şu an bahçemizde 45 kişi çalışıyor. Rekolte geçen seneye göre çok yüksek, memnunuz. Kayısının çekirdeği ve çekirdeğinin kabuğu da ayrı satılıyor. Bunları ekonomiye kazandırıyoruz." dedi.

Tarım işçileri de memnun

Kayısı bahçesinde çalışmak için Şırnak'ın Silopi ilçesinden Kelhalil Mahallesi'ne gelen tarım işçisi İdris Demirhan da aile bütçesine katkı sağlamak ve okul masraflarını karşılamak için 3 yıldır kayısı topladığını söyledi.

Zeliha Kartal ise yaklaşık 5 yıldır çalışmak için Silopi'den Malatya'ya geldiğini belirterek, "İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İki yıldır üniversite sınavına çalışıyorum. Üniversite sınavını kazanırsam yerleşeceğim yerdeki masraflarımı karşılamak için çalışıyorum. İlk başlarda çok zorlanıyordum ama sonra alıştım. Ailemden dört kişi geldik çalışıyoruz." diye konuştu.