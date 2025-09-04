Malatya'da yerel kalkınma hamlesi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya'da Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında iş dünyası ve yerel paydaşlarla bir araya geldi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri, Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi, MÜSİAD Malatya Şubesi ve Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) işbirliğiyle düzenlenen toplantılarda, bölgenin kalkınma hedefleri, yatırım fırsatları ve destek mekanizmaları detaylı bir şekilde ele alındı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, toplantılarda ajansın bölgedeki çalışmaları, yeni teşvik sistemi ve yerel kalkınma hamlesi programı hakkında bilgilendirme yaptı. Budancamanak, Malatya'nın potansiyeline vurgu yaparak, "Malatya'nın üretim kapasitesi, girişimci ruhu ve stratejik konumu, bu programın başarıyla uygulanması için büyük bir avantaj. Paydaşlarımızla birlikte attığımız adımlar, bölgemize yeni yatırımlar, istihdam artışı ve ihracat büyümesi olarak geri dönecek" dedi.

Budancamanak, Yerel Kalkınma Hamlesi'nin bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı, illerin rekabet gücünü artırmayı ve yerel istihdamı desteklemeyi hedeflediğini belirterek, "Program kapsamında yatırımcılara vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işçi ve işveren hissesi destekleri ile proje bazında 240 milyon TL'ye varan makine desteği veya faiz/kar payı desteği sunuluyor" dedi.

Bölgesel kalkınmanın yalnızca yatırımlarla değil, paydaşlar arası işbirliğiyle mümkün olduğunu vurgulayan Budancamanak, "Yerel Kalkınma Hamlesi, sadece bugüne değil, gelecek vizyonumuza da yön verecek bir süreç. Siz değerli paydaşlarımızın öneri ve fikirleri, bu sürecin en önemli parçası olacak. Programın hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a şükranlarımı sunuyorum " ifadelerini kullandı.

Toplantılar, yerel paydaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri, görüş ve önerilerini paylaşarak programa aktif katkı sağladılar. Program kapsamında belirlenen yatırım alanlarında 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek başvurularla hayata geçirilecek projelerin, TRB1 Bölgesi'nin (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ekonomik rekabet gücünü artırması hedefleniyor. - MALATYA