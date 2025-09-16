Malatya'da Yeni Yatay Silo ve İdari Bina İnşaatı İncelendi

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan, Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden yatay silo ve idari bina inşaatında incelemelerde bulundu.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, TMO Malatya Şubesi'nin uzun süredir idari bina ve depolama alanına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yaklaşık 7 ay önce başlatılan proje kapsamında 26 bin metrekare alan üzerinde 20 bin ton kapasiteli yatay silo, idari bina, kantar ve laboratuvarın inşa edildiğini ifade eden Özcan, "Toplamda 26 bin metrekare alanda inşa edilen tesis 4 ana depodan oluşuyor. Her biri 5 bin ton kapasiteli depoların dış blokları bitme aşamasına geldi. İnşaat çalışmalarını TMO Malatya Şube Müdürümüz Şeref Aslan ile birlikte yerinde inceledik" dedi.

Özcan, tesisin özellikle hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "2026 yılında hasat edilecek arpa ve buğdaylar burada stok edilmeye başlanacak. Malatya'da hayvancılığın ciddi bir kapasiteye ulaştığını görüyoruz. Bu silolarda depolanacak arpalar, yıl boyunca hayvancılık sektörüne dağıtılacak. Ayrıca kurulacak laboratuvar, ürünlerin analiz edilmesi ve sınıflandırılması açısından önemli bir hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Yatırımın tarımsal üretimi de güçlendireceğini dile getiren Özcan, sulanabilir arazilerde buğday, arpa ve mısır rekoltesinin artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Özcan, tesisin yıl başında faaliyete geçmesini beklediklerini ifade ederek, "Gelecek yıl hasat döneminde ürünlerimizi burada depolamaya başlayacağız. Hayvancılık sektöründeki üreticilerimiz daha modern fiziki şartlarda, ürünlere kolay ulaşabilecek. Bu yatırımı Malatya'ya kazandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, TMO Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA