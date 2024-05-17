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Malatya'da Şap Hastalığına Karşı Ücretsiz Aşılama Devam Ediyor

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Kahramanmaraş merkezli geçen yıl meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, şap hastalığına karşı sığır, koyun, keçi ve mandalara ücretsiz aşı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle başlatılan aşılama çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, şap hastalığına karşı sığır, koyun, keçi ve mandalara ücretsiz 185 bin doz aşı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle kentte, sığır, koyun, keçi ve mandalarda şap hastalığının görülmemesi için başlatılan ücretsiz aşılama çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, bulaşıcı virüslerin sebep olduğu şap hastalığına karşı mücadele ettiklerini, bu kapsamda aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu hastalığın hayvanlarda ateş, iştahsızlık ve süt veriminde düşüklükle kendisini gösterdiğini belirten Akar, "Malatya'da şimdiye kadar ilkbahar ve sonbaharda aşılama yapıyorduk. Geçmiş yıllarda bu hastalığın görülmesi nedeniyle Bakanlık bu yıl 3 aşılama dönemi belirledi. 29 Ocak-14 Nisan'da 185 bin doz civarında bir aşılama yapıldı. İkinci kampanya dönemimiz 1 Mayıs'ta başladı, 30 Haziran'da sona erecek. Biz 110 arkadaşımızla 13 ilçede tüm mahallelerde aşılamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesinde aşıların ücretsiz olduğunu anımsatan Akar, "Bunu yetiştiricilerimiz için bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Sonbahar aşı kampanyamız 16 Eylül'de başlayacak, 17 Kasım'da sona erecek. Vatandaşlarımızın hayvanlarını aşılatmalarını istiyoruz. Yaptığımız aşılamalarla beraber bugüne kadar herhangi bir vakaya rastlamadık. Sahada sürekli takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Akar, yetiştiricilerin mutlaka hayvanlarını aşılatması gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 6 yıldır süt hayvancılığı yapan Mehmet Selim Doğan da Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince hayvanlar ikinci aşılamanın yapıldığını dile getirdi.

Doğan, "Aşılamayı ücretsiz yapıyorlar sağ olsunlar, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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