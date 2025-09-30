Malatya'da Öğrenciler Ekmek Üreterek Geleceğe Hazırlanıyor

Malatya'da Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ekimini yaptıkları buğdayı okul bünyesindeki tesiste işleyerek ekmeğe dönüştürüyor. Üretilen ekmekler, kent genelindeki taşımalı eğitim yapan okullarda ve yurtlarda kalan öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üç yıl önce başlatılan projeyle birlikte öğrenciler, yüzlerce dekar alanda ekimi yapılan buğdayı hasat ettikten sonra okulun fırınında işliyor. Öğrenciler, hem staj yapıyor hem de döner sermaye kapsamında gelir elde ediyor.

"Hem eğitim alıyoruz hem iş öğreniyoruz"

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Mehmet Can Almış, 9. sınıftan bu yana fırında çalıştığını belirterek, "Döner sermayeden yararlanıyoruz. Bir yandan okuyoruz, bir yandan iş öğreniyoruz. Sabah okula geldiğimizde fırına geçip ustalarımızla birlikte hamur yapıyor, tepsilere diziyor ve pişiriyoruz" dedi.

Muhammet Ali Karlık ise, "Sabah okula geldiğimde fırına geçip ustama yardım ediyorum. Hamur diziyor, fermantasyon odasında bekletiyoruz. Daha sonra pişirip dağıtıma hazır hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İş garantisiyle mezun oluyorlar

Projeyle ilgili bilgi veren Alan Şefi Fatma Öztekin de yaklaşık 30 öğrencinin her gün aktif olarak fırında çalıştığını ifade ederek, "Mezun olan öğrencilerimizden bazıları kendi iş yerlerini açtı, bazıları ise iş bulma konusunda sıkıntı yaşamadan sektöre atıldı. Hem mesleki yeterlilik kazanıyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" dedi.

"11 bin ila 15 bin arası roll ekmek üretimi"

Günlük ortalama 11 bin ila 15 bin arası roll ekmek üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Öztekin, "Talebe göre sandviç ekmeği, simit ve poğaça üretimi de yapıyoruz. Ham maddemiz, okulun tarım teknolojileri bölümünde eğitim gören öğrencilerimiz tarafından üretilen buğdaydan sağlanıyor. Ürettiğimiz ekmekler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı okullara ve pansiyonlara gönderiliyor. Ayrıca Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerine de yemek ve ekmek desteği sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi

Okul Müdürü Necip Katı ise amaçlarının yaşantı temelli öğrenme ile öğrencileri iş birliği içerisinde proje temelli çalışmalara yönlendirmek olduğunu kaydederek, "Köklerden geleceğe emin adımlarla yürüyen, kendine güveni olan, üreten, ürettikçe özgüveni artan ve topluma karşı sorumluluğunun farkında bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - MALATYA